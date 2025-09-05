Euge Quevedo habló tras las críticas por cantar el Himno en la despedida de Lionel Messi

La previa no fue sencilla. Quevedo admitió que vivió días de mucha tensión y angustia: “Es superfácil pararse como espectador y opinar y lo entiendo, porque es parte de todo. Pero detrás de todo eso hay un ser humano que está pasando por una angustia, por un estrés, por una crisis... me llamaban de todos lados y yo no respondía, no por mala, sino porque estaba pasando un momento realmente que era muy personal”.

En su reflexión también mencionó la presión que enfrentan los futbolistas profesionales: “Imagínense esos chicos ahí, los que juegan al fútbol, en una final del mundo... Porque es fácil opinar tomando mate desde tu casa y decir: ‘No, a mí me hubiese gustado otra cosa. Andá a pararte ahí, o andá a intentar lograr algo similar o en otra área. Realmente hay que estar”.