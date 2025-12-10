Entre lágrimas, Frank Fabra se despidió de Boca después de 10 temporadas en el club

fabra (2).jpg

El segundo episodio, aún más determinante, ocurrió en la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense. Boca tenía un jugador de más y opciones para igualar el partido, pero cerca del cierre del primer tiempo extra, Fabra reaccionó con un cachetazo a Nino. Tras la revisión del VAR, fue expulsado nuevamente por Wilmar Roldán. Aunque pidió disculpas, la relación con los hinchas nunca volvió a recomponerse.

Desde entonces jugó mayormente fuera de La Bombonera para evitar la hostilidad del público, y en 2025 apenas sumó cuatro encuentros. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió no renovarle el contrato, dando por finalizada su etapa en el club.

Este martes, entre abrazos y lágrimas, Fabra se retiró del predio que lo acompañó durante casi toda su carrera profesional. Su talento y su capacidad ofensiva podrían haberlo instalado como uno de los laterales más recordados en la historia reciente del club, pero los dos errores en momentos clave terminaron condicionando su legado en el club de la Ribera.