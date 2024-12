El enojo de Colapinto con Hulkenberg y Ocon tras el choque en el GP de Qatar: "Es una boludez lo que hicieron"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1863278187871863021&partner=&hide_thread=false "ES UNA MALA RACHA Y HAY QUE PASARLA COMO EN CUALQUIER DEPORTE"



Colapinto



#QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/pu1rK3cwXq — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2024

Colapinto se mostró frustrado por lo que consideró una maniobra innecesaria en la que no tuvo oportunidad de evitar el contacto. "No tengo muchas palabras para explicar la situación. Un día muy complicado otra vez, me dio bronca porque la estuve viendo y fue una carrera muy divertida. Pasaron muchas cosas, había posibilidades de sumar puntos, me voy con bronca. Pero son carreras, cosas que pasan, es una mala racha y hay que pasarla como en cada deporte", aseguró.

Sobre el choque en sí, el argentino comentó: "Me chocó fuerte, la verdad. Me tiré para la izquierda pero no me podía soltar, estaba bastante enganchado, bastante daño... Hay que ver qué se rompió". Si bien no pudo seguir en la competencia, Colapinto hizo una lectura positiva y buscará recuperarse en la última carrera del año.

El enojo de Franco Colapinto con Hulkenberg y Ocon tras el choque: "Es una boludez lo que hicieron"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1863276123850690923&partner=&hide_thread=false "ME CHOCARON IGUAL..." la tristeza y la bronca de Franco Colapinto tras su frustrado GP de Qatar. #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/rqmMOw8PYJ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2024