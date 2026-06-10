Lionel Messi transmitió confianza e ilusión antes del Mundial 2026: "Vamos a dejar todo"

“Como siempre cada vez que se empieza una competencia, más en un Mundial. Con mucha ilusión, dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso por paso como siempre pero con muchas ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces”, afirmó.

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El mensaje más contundente llegó cuando se refirió al compromiso del equipo con los aficionados. Messi buscó transmitir tranquilidad y aseguró que el grupo afrontará el torneo con la misma entrega que caracterizó a la Selección durante todo el ciclo de Lionel Scaloni: “Este grupo, se lo merece todo lo que le pasa. Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo. Como lo hicimos siempre que me tocó estar en la Selección”.

El delantero también recordó que el éxito obtenido en los últimos años elevó las expectativas alrededor del equipo, aunque remarcó que cada competencia presenta nuevas dificultades. “Es difícil, y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no, es fútbol. No tengan dudas que les va a costar a los rivales ganarnos porque es una Selección muy competitiva”, sostuvo.

Embed MESSI habló a días de su sexto Mundial: "ESTOY ILUSIONADO COMO SIEMPRE. Hoy tenía ganas de jugar un rato porque tenía molestias desde que llegué"@matipelliccioni. pic.twitter.com/QJSviqT6Zz — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Con la experiencia de haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar y el deseo intacto de volver a pelear por el título, Messi se muestra motivado para afrontar un nuevo desafío con la camiseta argentina. Su regreso ante Islandia fue una de las mejores noticias para Scaloni y para todo el país, que espera con ilusión el estreno mundialista.

Como reflejo de ese sentimiento colectivo, el capitán también dejó un mensaje en sus redes sociales tras el amistoso: “Vamos, más juntos que nunca”. Una frase breve, pero cargada de significado a pocos días de comenzar una nueva aventura mundialista.