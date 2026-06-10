Lionel Messi transmitió confianza e ilusión antes del Mundial 2026: "Vamos a dejar todo"
A una semana del debut, el capitán argentino regresó a las canchas frente a Islandia, convirtió un gol y dejó un mensaje cargado de optimismo para los hinchas.
La cuenta regresiva para el comienzo del Mundial 2026 ya está en marcha y Lionel Messi volvió a ser protagonista. Después de superar una molestia muscular que había condicionado parte de su preparación, el capitán argentino regresó a la actividad en el amistoso frente a Islandia y dejó señales positivas tanto desde lo físico como desde lo futbolístico. Además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje alentador a los hinchas de la Selección.
La victoria por 3-0 ante el conjunto europeo en Alabama representó mucho más que un simple ensayo previo al debut. Para la "Pulga" significó volver a sentirse futbolista dentro de una cancha después de varios días de recuperación. Su ingreso se produjo en el segundo tiempo y apenas unos minutos más tarde convirtió de penal para sellar el resultado y seguir ampliando una trayectoria repleta de récords.
Tras el encuentro, el rosarino explicó sus sensaciones luego de volver a competir: “Disfrutandolo desde el principio, tenía ganas de jugar un rato que llegaba con esa molestia desde que llegué. Feliz, disfrutando cada momento e ilusionado como siempre. Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenes la molestia, de poder jugar libre. Nos queda una semana para ponernos bien todos y llegar bien al debut”, expresó.
Más allá de lo personal, Messi hizo foco en la fortaleza colectiva de un plantel que continúa manteniendo la ambición pese a los títulos obtenidos durante los últimos años. El capitán destacó la mentalidad competitiva que conserva el grupo y aseguró que el objetivo sigue siendo pelear por los máximos desafíos.
“Como siempre cada vez que se empieza una competencia, más en un Mundial. Con mucha ilusión, dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso por paso como siempre pero con muchas ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces”, afirmó.
El mensaje más contundente llegó cuando se refirió al compromiso del equipo con los aficionados. Messi buscó transmitir tranquilidad y aseguró que el grupo afrontará el torneo con la misma entrega que caracterizó a la Selección durante todo el ciclo de Lionel Scaloni: “Este grupo, se lo merece todo lo que le pasa. Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo. Como lo hicimos siempre que me tocó estar en la Selección”.
El delantero también recordó que el éxito obtenido en los últimos años elevó las expectativas alrededor del equipo, aunque remarcó que cada competencia presenta nuevas dificultades. “Es difícil, y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no, es fútbol. No tengan dudas que les va a costar a los rivales ganarnos porque es una Selección muy competitiva”, sostuvo.
Con la experiencia de haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar y el deseo intacto de volver a pelear por el título, Messi se muestra motivado para afrontar un nuevo desafío con la camiseta argentina. Su regreso ante Islandia fue una de las mejores noticias para Scaloni y para todo el país, que espera con ilusión el estreno mundialista.
Como reflejo de ese sentimiento colectivo, el capitán también dejó un mensaje en sus redes sociales tras el amistoso: “Vamos, más juntos que nunca”. Una frase breve, pero cargada de significado a pocos días de comenzar una nueva aventura mundialista.
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