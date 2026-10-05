El enorme homenaje que Rosario preparó para Messi antes de su despedida de la Selección
Una enorme camiseta de la Selección Argentina con el número 10 y la palabra “Gracias” apareció durante la madrugada frente al Monumento Nacional a la Bandera.
Rosario amaneció este lunes con una imagen que rápidamente llamó la atención de quienes circulaban por uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Frente al Monumento Nacional a la Bandera fue instalada una camiseta gigante de la Selección Argentina dedicada a Lionel Messi, en la previa de su despedida del equipo nacional.
La estructura fue montada durante la madrugada sobre la explanada del monumento y quedó ubicada entre el mástil mayor y el comienzo del conjunto histórico. La intervención cuenta con autorización de las autoridades de la ciudad de Rosario y busca homenajear al futbolista nacido en la localidad santafesina.
La enorme prenda respeta los tradicionales colores celeste y blanco de la camiseta argentina y lleva en su espalda el número 10, el dorsal que Messi convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol mundial. Pero hay un detalle que concentra todas las miradas: una única palabra aparece sobre la camiseta.
Una camiseta gigante para despedir al ídolo rosarino
“Gracias”. El mensaje resume el sentimiento de una ciudad que vio nacer al capitán argentino y que, en las horas previas a una jornada histórica, decidió rendirle tributo desde uno de sus espacios más representativos. El operativo también incluyó cuatro columnas de iluminación que serán utilizadas para realizar un mapping audiovisual sobre la estructura.
La propuesta permitirá proyectar imágenes relacionadas con la carrera de Messi en la Selección argentina. De esta manera, la camiseta funcionará como una enorme pantalla sobre la que se repasará parte de la trayectoria del futbolista rosarino con la Albiceleste. La ubicación elegida tampoco es casual.
El Monumento Nacional a la Bandera constituye uno de los principales símbolos de Rosario y su entorno ofrece una gran visibilidad desde distintos puntos de la ciudad. Por su tamaño y emplazamiento, la intervención está pensada para ser observada desde edificios y miradores cercanos, convirtiendo el homenaje a Messi en una postal urbana durante la previa de su despedida.
Messi y una noche histórica con la Selección argentina
El homenaje en Rosario se produce apenas un día antes del partido que la Selección argentina disputará ante Benín en el estadio Monumental. El encuentro está programado para este martes 6 de octubre desde las 20 y tendrá como principal atractivo la presencia de Messi. El capitán argentino volverá a vestir la camiseta nacional ante su público en una jornada cargada de emoción y simbolismo.
El estadio estará colmado, ya que las entradas están agotadas, y se espera un recibimiento especial para el futbolista que lideró a la Albiceleste durante una de las etapas más exitosas de su historia.
Para Rosario, sin embargo, la despedida tiene un significado todavía más particular. Messi nació en la ciudad y desde allí comenzó una carrera que lo llevó a convertirse en campeón del mundo, campeón de América y uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.
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