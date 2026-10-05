El enorme homenaje que Rosario preparó para Messi antes de su despedida de la Selección

El Monumento Nacional a la Bandera constituye uno de los principales símbolos de Rosario y su entorno ofrece una gran visibilidad desde distintos puntos de la ciudad. Por su tamaño y emplazamiento, la intervención está pensada para ser observada desde edificios y miradores cercanos, convirtiendo el homenaje a Messi en una postal urbana durante la previa de su despedida.

Messi y una noche histórica con la Selección argentina

El homenaje en Rosario se produce apenas un día antes del partido que la Selección argentina disputará ante Benín en el estadio Monumental. El encuentro está programado para este martes 6 de octubre desde las 20 y tendrá como principal atractivo la presencia de Messi. El capitán argentino volverá a vestir la camiseta nacional ante su público en una jornada cargada de emoción y simbolismo.

El estadio estará colmado, ya que las entradas están agotadas, y se espera un recibimiento especial para el futbolista que lideró a la Albiceleste durante una de las etapas más exitosas de su historia.

Para Rosario, sin embargo, la despedida tiene un significado todavía más particular. Messi nació en la ciudad y desde allí comenzó una carrera que lo llevó a convertirse en campeón del mundo, campeón de América y uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.