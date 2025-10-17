El exgoleador de Independiente que jugó en la Premier League y hoy trabaja como pizzero: de quién se trata

En 2016 decidió volver a Argentina para cerrar su etapa profesional en Talleres, dejando un registro de 188 goles en 571 encuentros. En el ámbito internacional, tras obtener la nacionalidad mexicana, participó en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010 y formó parte del plantel que disputó la Copa América 2015 con la Selección de México.

Su vida después del retiro

matias vuoso Tras su retiro, el exdelantero se metió lleno en el mundo de la gastronomía.

Tras su retiro, Vuoso se mantuvo un tiempo ligado al fútbol a través del showbol, pero decidió tomar otro camino. Encontró en la gastronomía una nueva pasión y abrió "Emilianos Pizzas y Ensaladas", un emprendimiento que le permitió vivir con calma, lejos de la presión y el ruido del deporte profesional.