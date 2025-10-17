El exgoleador de Independiente que jugó en la Premier League y hoy trabaja como pizzero: de quién se trata
Nacionalizado mexicano, disputó la Copa América con la "Tri" y tuvo grandes rendimientos en la liga de centroamérica. Conocé los detalles en la nota.
Matías Vuoso tuvo una carrera marcada por los altibajos. Si bien su mejor momento se vio cuando se nacionalizó mexicano, el exdelantero pasó sin pena ni gloria por el fútbol argentino. En el ámbito local, vistió la camiseta de Independiente y Talleres de Córdoba, entre otros clubes.
Hoy, lejos del ruido de los estadios, Vuoso decidió explorar otro mundo: la gastronomía. El exdelantero transformó su pasión en una pizzería. Este nuevo emprendimiento le permitió ganar tranquilidad, ya que no convive con las presiones que expulsan los estadios y los hinchas.
Matías Vuoso y su paso por el fútbol
Vuoso inició su camino en Banfield de Mar del Plata, aunque al poco tiempo dio el salto a Independiente. Su recorrido internacional empezó con una experiencia en Europa, cuando llegó al Manchester City, pero su estancia en la Premier League fue corta y no alcanzó a consolidarse.
El punto más alto de su carrera llegó en México, vistiendo la camiseta de Santos Laguna. Allí explotó todo su potencial, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros de la liga y llamando la atención de otros grandes clubes del país como América, Atlas, Cruz Azul, Chiapas y Correcaminos.
En 2016 decidió volver a Argentina para cerrar su etapa profesional en Talleres, dejando un registro de 188 goles en 571 encuentros. En el ámbito internacional, tras obtener la nacionalidad mexicana, participó en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010 y formó parte del plantel que disputó la Copa América 2015 con la Selección de México.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, Vuoso se mantuvo un tiempo ligado al fútbol a través del showbol, pero decidió tomar otro camino. Encontró en la gastronomía una nueva pasión y abrió "Emilianos Pizzas y Ensaladas", un emprendimiento que le permitió vivir con calma, lejos de la presión y el ruido del deporte profesional.
