El exitoso futbolista que tuvo que limpiar baños para sobrevivir
Campeón del mundo y leyenda en Alemania, este exjugador perdió toda su fortuna culpa de las adicciones. ¿De quién se trata?
Conocido por su elegante juego dentro del verde césped, Andreas Brehme, dueño de una zurda única, marcó una época en el fútbol alemán. Su nombre quedó grabado en la historia al ser protagonista del Mundial de Italia 1990, donde su selección le arrebató la gloria a la Argentina de Diego Maradona.
Sin embargo, lejos de los estadios y la ovación de los hinchas, atravesó una vida marcada por excesos, malas decisiones y una debacle económica que lo obligó a empezar de cero tras perder lo que había ganado dentro de la cancha. Lamentablemente, Brehme falleció a los 54 años.
Quién fue Andreas Brehme
Brehme fue un futbolista alemán de élite, recordado por su papel en la consagración de Alemania en el Mundial de 1990 y por sus logros en clubes como el Inter de Milán y el Bayern Munich, donde cosechó cientos de títulos locales e internacionales.
Tras colgar los botines a los 38 años, intentó hacerse un lugar como entrenador, pero sin éxito y lejos del reconocimiento que tuvo como jugador. Esto, sumado a decisiones financieras desafortunadas, lo llevó a una situación económica crítica, llegando incluso a considerar trabajos humildes para subsistir, hasta que figuras del fútbol alemán intervinieron para ayudarlo.
Su carrera y su difícil historia
Brehme inició su trayectoria en Hamburgo y se consolidó en Kaiserslautern, antes de brillar en el Bayern Múnich, donde ganó su primera Bundesliga.
Su etapa más exitosa llegó en el Inter de Milán, con títulos como el Scudetto, la Supercopa italiana y la Copa de la UEFA, y luego tuvo un paso breve por el Real Zaragoza antes de regresar a su país para cerrar su carrera cerca de su familia y amigos.
Con la selección alemana participó en tres Mundiales, coronándose en Italia 1990 tras anotar el penal decisivo que aseguró el título. Tras retirarse a los 38 años, intentó continuar como entrenador, pero sin logros destacables, y pronto enfrentó serios problemas económicos.
Tras superar los obstáculos que la vida le puso, Brehme pudo salir adelante gracias a la ayuda de diferentes exjugadores alemanes. Sin embargo, la historia del exfutbolista del Inter llegó hasta febrero del 2024, cuando falleció a los 54 años.
