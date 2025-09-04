El exitoso futbolista que tuvo que limpiar baños para sobrevivir

Su carrera y su difícil historia

Brehme inició su trayectoria en Hamburgo y se consolidó en Kaiserslautern, antes de brillar en el Bayern Múnich, donde ganó su primera Bundesliga.

Su etapa más exitosa llegó en el Inter de Milán, con títulos como el Scudetto, la Supercopa italiana y la Copa de la UEFA, y luego tuvo un paso breve por el Real Zaragoza antes de regresar a su país para cerrar su carrera cerca de su familia y amigos.

Con la selección alemana participó en tres Mundiales, coronándose en Italia 1990 tras anotar el penal decisivo que aseguró el título. Tras retirarse a los 38 años, intentó continuar como entrenador, pero sin logros destacables, y pronto enfrentó serios problemas económicos.

Tras superar los obstáculos que la vida le puso, Brehme pudo salir adelante gracias a la ayuda de diferentes exjugadores alemanes. Sin embargo, la historia del exfutbolista del Inter llegó hasta febrero del 2024, cuando falleció a los 54 años.