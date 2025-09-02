El futbolista que pasó por Europa y se retiró a temprana edad: de quién se trata

En 2013, el exvolante decidió se incorporó a Independiente, que en ese momento competía en la Primera B Nacional. Su estadía en Avellaneda fue corta, ya que poco después emigró para jugar en en México y Europa. Sin embargo, las lesiones limitaron su carrera en el exterior y lo llevaron a retirarse a los 32 años.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol profesional, Razzotti se mantuvo vinculado a la línea de cal, descubriendo nuevos talentos y formando parte del plantel senior de Vélez, donde puede seguir alimentado su pasión por el deporte dentro del verde césped.