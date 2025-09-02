El futbolista que pasó por Europa y se retiró a temprana edad: de quién se trata
Campeón y figura en Vélez, este exjugador tuvo un breve paso por Independiente antes de emigrar al viejo continente. Los detalles en la nota.
El fútbol argentino fue testigo principal de diferentes talentos que emergieron y dejaron huella tanto dentro como fuera del país. Uno de los más destacados fue Franco Razzotti, quien se destacó en el Vélez de Ricardo Gareca, siendo pieza clave en la conquista del Torneo Clausura y en diferentes elencos del exterior.
A pesar de que su carrera se vio interrumpida por lesiones que lo llevaron a retirarse a los 32 años, Razzotti, que también jugó en Europa y en Independiente, sigue vinculado al deporte, dedicándose a formar y descubrir nuevas promesas del fútbol argentino.
Franco Razzotti y su paso por el fútbol
Si bien Razzotti fue una de las mejores apariciones en las inferiores de Vélez, su adaptación a la máxima categoría fue compleja. Tras varios años de espera, fue en 2009, bajo la dirección de Gareca, cuando se consolidó como pieza clave del equipo.
Durante su paso por el club de Liniers, no solo se coronó campeón del Torneo Clausura, sino que también fue protagonista en la Copa Libertadores, llegando hasta las semifinales. En aquella instancia, el "Fortín" quedó eliminado ante Peñarol.
En 2013, el exvolante decidió se incorporó a Independiente, que en ese momento competía en la Primera B Nacional. Su estadía en Avellaneda fue corta, ya que poco después emigró para jugar en en México y Europa. Sin embargo, las lesiones limitaron su carrera en el exterior y lo llevaron a retirarse a los 32 años.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol profesional, Razzotti se mantuvo vinculado a la línea de cal, descubriendo nuevos talentos y formando parte del plantel senior de Vélez, donde puede seguir alimentado su pasión por el deporte dentro del verde césped.
