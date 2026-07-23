Ángel Correa, cada vez más cerca de River: así fue su última temporada
El delantero campeón del mundo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y aparece a un paso de convertirse en refuerzo del Millonario.
Mientras River avanza en las negociaciones para concretar la llegada de Ángel Correa, los números de su última temporada explican por qué el club de Núñez está decidido a hacer un esfuerzo importante para incorporarlo. A sus 31 años, el delantero argentino completó una campaña prácticamente perfecta desde lo físico.
Correa disputó 50 partidos, convirtió 18 goles y repartió 14 asistencias, participando directamente en 32 tantos a lo largo de la temporada. Además, uno de los aspectos que más valoran en River es su regularidad. El atacante no sufrió lesiones durante todo el año y estuvo disponible prácticamente en cada compromiso de su equipo. De hecho, apenas se perdió un encuentro en todo el semestre.
En total, acumuló 4.270 minutos en cancha y fue titular en 45 de los 50 partidos que disputó, ingresando desde el banco de suplentes en apenas cinco oportunidades. Su continuidad y capacidad para sostener un alto nivel competitivo aparecen como dos argumentos fundamentales en una negociación que ilusiona a los hinchas millonarios.
Ángel Correa, cada vez más cerca de River: así fue su última temporada
Los números de Ángel Correa en su última temporada
- 50 partidos disputados.
- 18 goles.
- 14 asistencias.
- 4.270 minutos jugados.
- Titular en 45 encuentros.
- Ingresó desde el banco en 5 ocasiones.
- No sufrió lesiones durante toda la temporada.
- Solo se perdió un partido.
En un mercado de pases donde River busca dar un golpe de efecto, los números de Correa invitan a la ilusión. Vigente, determinante y con una condición física envidiable, el campeón del mundo podría convertirse en una de las incorporaciones más importantes del fútbol argentino en los últimos años. Sin lugar a dudas que se trata de uno de los movimientos más importantes de este mercado y del cuál el hincha del Millonario espera mucho.
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