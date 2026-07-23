Ángel Correa, cada vez más cerca de River: así fue su última temporada

Los números de Ángel Correa en su última temporada

50 partidos disputados.

18 goles.

14 asistencias.

4.270 minutos jugados.

Titular en 45 encuentros.

Ingresó desde el banco en 5 ocasiones.

No sufrió lesiones durante toda la temporada.

Solo se perdió un partido.

En un mercado de pases donde River busca dar un golpe de efecto, los números de Correa invitan a la ilusión. Vigente, determinante y con una condición física envidiable, el campeón del mundo podría convertirse en una de las incorporaciones más importantes del fútbol argentino en los últimos años. Sin lugar a dudas que se trata de uno de los movimientos más importantes de este mercado y del cuál el hincha del Millonario espera mucho.