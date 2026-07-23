Chacho Coudet no estará en el banco de River en el debut del Clausura: por qué y quién lo reemplazará

Cuándo juegan River y Barracas Central

El debut de River en el Torneo Clausura será este sábado 25 de julio, desde las 19:15, en el estadio Monumental.

Partido: River vs. Barracas Central.

Fecha: sábado 25 de julio.

Hora: 19:15.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

TV: TNT Sports.

El Millonario buscará comenzar el semestre con una victoria, aunque deberá hacerlo sin su entrenador en el banco de suplentes.