Chacho Coudet no estará en el banco de River en el debut del Clausura: por qué y quién lo reemplazará
El entrenador del Millonario deberá cumplir una sanción pendiente tras haber sido expulsado en la final del Torneo Apertura. Ariel Broggi ocupará su lugar.
River iniciará su camino en el Torneo Clausura este sábado frente a Barracas Central, pero lo hará con una ausencia importante: el Chacho Coudet no podrá estar en el banco de suplentes debido a una sanción disciplinaria que arrastra desde el primer semestre.
El entrenador fue expulsado por Yael Falcón Pérez tras la final del Torneo Apertura, en la que el Millonario cayó 3-2 frente a Belgrano. Sus reiteradas protestas derivaron en una tarjeta roja y posteriormente en una suspensión de dos fechas. Esa sanción le impedirá dirigir en el estreno del campeonato y, al tratarse de una pena superior a un partido, River no puede abonarla mediante una multa, una alternativa que sí contempla el reglamento para castigos menores.
De todas maneras, en Núñez todavía mantienen una pequeña esperanza. Existe la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino otorgue una amnistía para futbolistas y entrenadores que arrastran sanciones del Torneo Apertura. Sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial al respecto.
Mientras tanto, quien ocupará el lugar de Coudet será Ariel Broggi, uno de sus hombres de mayor confianza. El ayudante de campo se incorporó al cuerpo técnico en junio, luego de su paso por Gimnasia de Mendoza, donde logró el ascenso a la Primera División como entrenador principal.
Más allá de no poder sentarse en el banco, Coudet sí estará presente en el estadio Monumental y seguirá de cerca todas las acciones del encuentro. Desde un palco, será quien continúe tomando las principales decisiones tácticas junto a su cuerpo técnico.
Cuándo juegan River y Barracas Central
El debut de River en el Torneo Clausura será este sábado 25 de julio, desde las 19:15, en el estadio Monumental.
- Partido: River vs. Barracas Central.
- Fecha: sábado 25 de julio.
- Hora: 19:15.
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- TV: TNT Sports.
El Millonario buscará comenzar el semestre con una victoria, aunque deberá hacerlo sin su entrenador en el banco de suplentes.
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