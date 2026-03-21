El exjugador de fútbol de un grande argentino que hoy dedica su vida a la música
Campeón con River del Torneo Clausura 2002 bajo las órdenes de Ramón Díaz, colgó los botines en 2019 y regresó a su pueblo para dar clases de guitarra. De quién se trata.
Juan Pablo Raponi fue campeón con River del Torneo Clausura 2002, formando parte de un plantel repleto de figuras, entre las que se destacaban Ariel Ortega, Andrés D’Alessandro, Esteban Cambiasso y Fernando Cavenaghi. Aquel equipo millonario fue superior de punta a punta y terminó quedándose con el torneo sin titubear.
Luego de una extensa carrera, Raponi se mantuvo activo en el fútbol hasta 2019, cuando decidió dar un giro drástico en su vida profesional. Desde entonces, además de desempeñarse como entrenador en divisiones formativas, comenzó a dar clases de música en Álvarez, su localidad natal.
Juan Pablo Raponi y su paso por el fútbol
Raponi comenzó a dar sus primeros pasos en las inferiores de River, sin saber que tendría una extensa trayectoria por Argentina, Sudamérica y Europa. Debutó en la Primera del Millonario en 2001 bajo la conducción de Ramón Díaz y fue parte del plantel que se consagró campeón del Torneo Clausura 2002.
Tras su paso por el elenco de Núñez, el santafesino continúo su carrera en Universidad de Chile, aunque meses más tarde volvió al ámbito local para vestir las camisetas de Banfield, Olimpo e Instituto.
Luego de su paso por la "Gloria", Raponi emprendió una nueva aventura, esta vez al viejo continente. En Inglaterra jugó en Oxford United y pasó por Ponferradina, Racing de Ferrol y Lorca Deportiva de España, aunque tiempo más tarde regresó a Sudamérica para jugar una temporada en Emelec de Ecuador.
Después de casi 19 años como profesional, decidió retirarse en 2019 tras su último paso por Sportivo Desamparados y regresó a Álvarez, su localidad natal en Santa Fe, para iniciar una nueva etapa lejos da la élite del deporte.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, Raponi regresó a Álvarez y enfocó su vida en la música y la formación de juveniles. Hoy da clases de guitarra y dirige divisiones formativas, actividades que le permiten fusionar de forma exitosa sus dos grandes pasiones.
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