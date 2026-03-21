El exjugador de fútbol de un grande argentino que hoy dedica su vida a la música

Después de casi 19 años como profesional, decidió retirarse en 2019 tras su último paso por Sportivo Desamparados y regresó a Álvarez, su localidad natal en Santa Fe, para iniciar una nueva etapa lejos da la élite del deporte.

Su vida después del retiro

Tras su retiro, Raponi regresó a Álvarez y enfocó su vida en la música y la formación de juveniles. Hoy da clases de guitarra y dirige divisiones formativas, actividades que le permiten fusionar de forma exitosa sus dos grandes pasiones.