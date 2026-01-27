El fallo del TAS que cambió el escenario: Imanol Machuca, a un paso de volver a Vélez

El contexto que rodea esta vuelta es particular y le otorga un peso especial. El TAS falló a favor de Machuca, junto a Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, y anuló las sanciones disciplinarias impuestas previamente por la FIFA. Aquellas sanciones habían surgido a raíz de acusaciones vinculadas a una presunta falsificación de documentación para poder representar a la Selección de Malasia, un proceso que derivó en una suspensión de un año y frenó abruptamente la carrera de los futbolistas involucrados.