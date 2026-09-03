El Flaco López explicó por qué se quedó a ver el festejo de España tras perder la final

Para el atacante, permanecer en el campo y observar cómo el rival festejaba también formaba parte de aceptar lo ocurrido. La derrota había sido dolorosa, pero el futbolista entendió que el resultado debía ser asumido y que incluso una situación de ese tipo podía transformarse en una experiencia de aprendizaje.

“Quiero volver allí algún día y lograr ganar”

López también reveló que existía un motivo personal detrás de su decisión. El atacante no solo quiso respetar al rival, sino también guardar aquella imagen como una referencia para el futuro. “Creo que en ese momento necesitaba mirar porque yo también quiero volver allí algún día y lograr ganar”, contó. Y agregó: “Eso es parte del sufrimiento, hay que aceptarlo y mirar las cosas. Eso te hará mucho más fuerte cuando logres lo que tanto deseas”.

El atacante de Palmeiras también habló sobre la manera en la que un futbolista debe afrontar una derrota de semejante magnitud, especialmente cuando se trata de una final de un Mundial. “Cuando el argentino no puede ganar, porque el fútbol es un deporte, lo acepta de la mejor manera posible y entrega todo lo que tiene dentro del campo. Cuando no podemos ganar se acepta y se sigue adelante”, sostuvo.

López llegó al Mundial 2026 con 25 años y tuvo la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo. El recorrido terminó llevándolo hasta el partido decisivo, una instancia que convirtió su experiencia en algo todavía más especial. Además, compartió el plantel con Lionel Messi, uno de los grandes referentes de su carrera y una figura que admiraba desde chico.

“Mi ídolo era Messi”

El delantero no ocultó lo que significa para él compartir equipo con el capitán argentino. Incluso reconoció que la cercanía con Messi todavía le provoca una sensación especial. “Es una sensación única porque ustedes también deben tener sus ídolos y el mío era Messi. Es un sueño cada vez que estoy con él en la Selección nacional, incluso me pongo nervioso cada vez que estoy cerca de él”, contó.

Para López, haber coincidido con Messi en una Copa del Mundo representó la concreción de una ilusión que había tenido desde su infancia. “Es muy especial para mí porque me hace recordar a cuando era pequeño y quería conseguir eso”, afirmó.

El delantero también dejó claro que, pese a no haber podido quedarse con el título, el simple hecho de haber llegado a la final significó cumplir un objetivo enorme. “Es un sueño hecho realidad. Desde niño soñé con poder jugar en mi selección y disputar un Mundial”, aseguró. Y completó: “No ganamos, pero estuvimos muy cerca y disputarla con mi mayor ídolo es lo máximo”.