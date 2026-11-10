Boca recibió una ayuda inesperada de Gallardo antes de la final contra Atlético Mineiro

La decisión de Colombia que benefició a Boca y Mineiro

En paralelo, tanto el club de la Ribera como el Galo recibieron una noticia favorable desde Colombia: Néstor Lorenzo decidió no convocar jugadores de ninguno de los dos finalistas para la fecha FIFA.

Así, el Xeneize podrá contar con Álvaro Montero, quien estará disponible para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. Por su parte, el Galo retendrá a Kevin Castaño, que también había quedado en el centro de la escena por su reciente exabrupto en la Copa de Brasil.