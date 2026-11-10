Boca recibió una ayuda inesperada de Gallardo antes de la final contra Atlético Mineiro
El entrenador de Ecuador incluyó jugadores en la lista para la fecha FIFA, pese al intento del conjunto brasileño de evitar que fueran citados antes de la definición continental.
La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro, prevista para el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, empieza a jugarse también fuera de la cancha. A pocos días del encuentro decisivo, Marcelo Gallardo tomó una determinación que podría favorecer al Xeneize: convocó a tres futbolistas del equipo brasileño para los amistosos de Ecuador.
El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez había intentado que sus jugadores no fueran incluidos en la nómina del seleccionado ecuatoriano, debido a que la doble fecha FIFA se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre, apenas cuatro días antes de la final. Sin embargo, el pedido no prosperó.
Los tres jugadores de Atlético Mineiro que convocó Gallardo
El Muñeco decidió citar a Alan Minda, Angelo Preciado y Alan Franco. Este último, de todas maneras, no podrá disputar la final frente a Boca porque fue expulsado en el partido de vuelta de las semifinales contra Montevideo City Torque.
En cambio, Minda y Preciado podrían llegar con menos descanso que sus compañeros si tienen participación en los compromisos de Ecuador. El seleccionado enfrentará a Costa Rica el viernes 13, en Quito, y a Bolivia el martes 17, en Guayaquil.
Atlético Mineiro jugará su último partido antes de la final este sábado 14 de noviembre, frente a Mirassol, por el Brasileirao. De esta manera, la actividad internacional podría condicionar la preparación de los futbolistas convocados.
La decisión de Colombia que benefició a Boca y Mineiro
En paralelo, tanto el club de la Ribera como el Galo recibieron una noticia favorable desde Colombia: Néstor Lorenzo decidió no convocar jugadores de ninguno de los dos finalistas para la fecha FIFA.
Así, el Xeneize podrá contar con Álvaro Montero, quien estará disponible para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. Por su parte, el Galo retendrá a Kevin Castaño, que también había quedado en el centro de la escena por su reciente exabrupto en la Copa de Brasil.
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