Lionel Messi vuelve a la Argentina: jugará contra River en el Monumental con Inter Miami
El equipo estadounidense realizará parte de su pretemporada en el país y se enfrentará al Millonario. Será un regreso especial para el excapitán de la Selección Argentina.
Lionel Messi volverá a jugar en la Argentina y lo hará con una camiseta diferente a la de la Selección: Inter Miami enfrentará a River en un amistoso internacional el martes 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental, en uno de los acontecimientos futbolísticos más importantes del verano.
El encuentro formará parte de la preparación del conjunto estadounidense para la próxima temporada y marcará su primera presentación en territorio argentino. La organización estará a cargo de COC Global, en colaboración con ambas instituciones.
Messi volverá al Monumental para enfrentar a River
La presencia del capitán argentino será uno de los grandes atractivos del partido, que llevará como lema "Un encuentro Monumental". Para Messi significará regresar a un estadio que conoce muy bien por sus numerosas presentaciones con la Albiceleste. Su última actuación en el país fue el pasado 6 de octubre, cuando disputó un amistoso frente a Benín.
Además del rosarino, las Garzas de Florida podrían presentar a otras figuras de reconocimiento internacional, como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro y Sergio Reguilón. Del otro lado estará el Millonario, que buscará aprovechar la oportunidad de medirse con uno de los equipos más importantes del fútbol estadounidense y compartir escenario con varias figuras de nivel mundial.
Cuándo se jugará River vs. Inter Miami y qué se sabe de las entradas
El amistoso está programado para el martes 19 de enero de 2027 en el Monumental. Por el momento, no se dieron a conocer los precios de las localidades ni la fecha de inicio de la venta de entradas.
Desde la organización adelantaron que los detalles vinculados con la comercialización de tickets y las actividades especiales del evento serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de los clubes.
En un comunicado, la empresa organizadora destacó la dimensión internacional de ambos equipos y su crecimiento deportivo, institucional y comercial durante los últimos años.
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