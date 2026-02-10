¿Qué jugador es? La rompió en Independiente, en la Premier League y hoy trabaja en una pizzería
Con un breve paso por Manchester City, fue uno de los mejores delanteros de México. En la actualidad atiende una pizzería. Los detalles en la nota.
Matías Vuoso fue uno de los delanteros más destacados de la última década, con un breve paso por el fútbol argentino y una experiencia en el Manchester City antes de consolidarse en México. En el país centroamericano se consolidó en América, Atlas y Cruz Azul, equipos que le permitieron arribar a la Selección mexicana para disputar la Copa América 2015.
Pero colgó los botines y se alejó por completo del deporte, dando inicio a una nueva etapa en su vida. Vuoso encontró en la gastronomía una nueva forma de expresarse: hoy, el exfutbolista es dueño de su propia pizzería, donde combina creatividad y pasión en cada plato.
Matías Vuoso y su paso por el fútbol
Vuoso comenzó su carrera en Banfield de Mar del Plata, donde rápidamente llamó la atención por su olfato goleador. Su talento lo llevó a Independiente, debutando en la Primera División y destacándose dentro del área, lo que abrió la puerta al fútbol europeo.
Su experiencia en el Manchester City fue breve y complicada, pero fue en México donde encontró continuidad y confianza. En Santos Laguna se consolidó como uno de los máximos goleadores del torneo, lo que le permitió luego jugar en equipos como América, Atlas y Cruz Azul. Sin embargo, regresó a la Argentina para ponerlo punto y final a su carrera en Talleres.
Con más de 500 partidos y cerca de 200 goles en su historial, el exjugador del "Rojo" también tuvo participación con la selección mexicana, disputando Eliminatorias rumbo al Mundial 2010 y formando parte del plantel de la Copa América 2015.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol y una breve experiencia en el showbol, Vuoso decidió dedicarse por completo a la cocina. En México inauguró su propio restaurante, “Emilianos Pizzas y Ensaladas”, dando inicio a un nuevo capítulo de su vida lejos de la cancha.
