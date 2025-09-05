Independiente Rivadavia venció a Tigre y avanzó a semifinales de la Copa Argentina

La Copa Argentina 2025 ofreció otro capítulo apasionante este viernes en el Independiente Rivadavia de Mendoza supo imponerse por 3-1 ante Tigre, obteniendo así su pase a las semifinales. El duelo se disputó desde las 21:10 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, bajo la conducción arbitral de Pablo Dóvalo.