Independiente Rivadavia venció a Tigre y avanzó a semifinales de la Copa Argentina

Ahora, el equipo mendocino esperará por el ganador del tremendo duelo que disputarán River y Racing el próximo 8 de octubre.

La Copa Argentina 2025 ofreció otro capítulo apasionante este viernes en el Independiente Rivadavia de Mendoza supo imponerse por 3-1 ante Tigre, obteniendo así su pase a las semifinales. El duelo se disputó desde las 21:10 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, bajo la conducción arbitral de Pablo Dóvalo.

La apertura de marcador estuvo en manos de la Lepra mendocina con un gol de Fernández, a los 14 minutos de iniciado el encuentro. Pero cinco minutos después llegó Saralegui para igualar a favor del Matador. Finalmente, Sartori (73') y Bonifacio (88') coronaron el triunfazo del conjunto que dirige Alfredo Berti.

Los goles del duelo entre Tigre e Independiente Rivadavia

Tigre vs. Independiente Rivadavia: resultado en vivo

Tigre vs. Independiente Rivadavia: formaciones

  • Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, Elías Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Pablo Dabove.
  • Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.

Tigre vs. Independiente Rivadavia: otros datos

  • Estadio: Marcelo Bielsa.
  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Horario: 21:10.
  • TV: TyC Sports.
