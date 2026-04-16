Conmoción en el fútbol: murió Alexander Manninger, exarquero de la Juventus y el Arsenal

El fútbol europeo está de luto. Este jueves 16 de abril se confirmó la trágica noticia de la muerte de Alexander Manninger, reconocido exarquero con pasado en clubes de la talla de la Juventus, el Arsenal y la selección de Austria. Según los primeros reportes de los medios locales, el exfutbolista perdió la vida tras un violento choque entre su automóvil y un tren en las cercanías de Salzburgo.