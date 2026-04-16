Conmoción en el fútbol: murió Alexander Manninger, exarquero de la Juventus y el Arsenal
El exfutbolista austríaco falleció este jueves en un trágico accidente de tránsito cerca de Salzburgo. Tenía 48 años y una extensa trayectoria en la élite europea.
El fútbol europeo está de luto. Este jueves 16 de abril se confirmó la trágica noticia de la muerte de Alexander Manninger, reconocido exarquero con pasado en clubes de la talla de la Juventus, el Arsenal y la selección de Austria. Según los primeros reportes de los medios locales, el exfutbolista perdió la vida tras un violento choque entre su automóvil y un tren en las cercanías de Salzburgo.
La noticia fue confirmada por medios de relevancia internacional como Sky, Bild y Kicker. Aunque las causas del siniestro aún están bajo investigación, se sabe que el vehículo en el que se trasladaba Manninger impactó contra una formación ferroviaria en una localidad próxima a su ciudad natal.
El RB Salzburgo, club donde el arquero dio sus primeros pasos (cuando aún era el Austria Salzburgo), emitió un sentido comunicado en sus redes sociales: "Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro ex portero Alexander Manninger. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz".
Una carrera de élite en las mejores ligas del fútbol mundial
Manninger fue un verdadero trotamundos del fútbol, dejando una huella imborrable especialmente en la Serie A de Italia. Allí defendió los arcos de la Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia y Siena, aunque su paso más recordado fue por la Juventus, donde formó parte del plantel que se consagró campeón del Scudetto en la temporada 2011/12 bajo el mando de Antonio Conte.
La partida de Manninger, a los 48 años, generó una ola de mensajes de condolencias por parte de sus excompañeros y de los clubes donde militó, recordando no solo su sobriedad bajo los tres palos sino también su profesionalismo a lo largo de dos décadas de carrera profesional. Además, los hinchas dejaron también sus palabras para despedirlo de la mejor manera posible.
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