El futbolista que jugó en River, la Selección y hoy está en el centro de una polémica en Europa
Una desafortunada jugada ante el Barcelona lo dejó en el centro de la escena. El Comité Técnico Arbitral de España reconoció que debió sancionar infracción y tarjeta amarilla. Los detalles en la nota.
Claudio "Diablito" Echeverri volvió a estar en el centro de la atención en España durante el partido entre Girona y Barcelona por LaLiga. El delantero argentino protagonizó una jugada polémica al pisar al defensor Jules Koundé, acción que precedió al gol que le dio la victoria al Girona por 2-1.
Ni el árbitro ni el VAR sancionaron la infracción en ese momento, generando protestas inmediatas del Barcelona. Días después, el Comité Técnico Arbitral de España reconoció que la acción debió sancionarse con falta y tarjeta amarilla para el exjugador de River.
"Diablito" Echeverri y su presente en el fútbol
Echeverri irrumpió como una de las grandes promesas de River, club donde se formó y del que partió con grandes expectativas. Durante su pasó por el "Millonario", disputó 48 partidos oficiales, anotó cuatro goles y contribuyó con varias asistencias, además de formar parte de los planteles que lograron la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina en 2023.
Su llegada a Europa pasó por Manchester City y Bayer Leverkusen, donde no tuvo continuidad, hasta recalar en Girona, equipo en el que busca consolidarse en LaLiga como mediapunta.
El chaqueño también apunta a mejorar su nivel para entrar en las consideraciones de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, certamen en que la Selección Argentina defenderá el título e irá en busca de su cuarta estrella.
En el plano juvenil, con la Sub-17 brilló en el Sudamericano y en el Mundial de Indonesia, donde fue clave con goles y asistencias, incluido un hattrick contra Brasil. Luego, con la Sub-20, fue uno de los goleadores del equipo en el Sudamericano, mostrando regularidad y liderazgo.
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