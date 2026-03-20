El futbolista que jugó en River, la Selección y hoy está en el centro de una polémica en Europa

"Diablito" Echeverri y su presente en el fútbol

diablito echeverri Echeverri tuvo un paso fugaz y sin continuidad por el Bayern Leverkusen.

Echeverri irrumpió como una de las grandes promesas de River, club donde se formó y del que partió con grandes expectativas. Durante su pasó por el "Millonario", disputó 48 partidos oficiales, anotó cuatro goles y contribuyó con varias asistencias, además de formar parte de los planteles que lograron la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina en 2023.