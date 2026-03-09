Llegó a lo más alto de su carrera, jugó con Messi y luego se retiró: qué jugador es

Sergio Busquets seleccion de españa El volante español levantó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012 con España.

Durante su estadía en Barcelona, el volante conquistó decenas de títulos que llevaron al club catalán a lo más alto de Europa. Entre los logros más destacados aparecen tres Champions League, múltiples Ligas de España y Copas del Rey, además de Mundiales de Clubes.

También fue fundamental en la selección española, con la que conquistó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Tras cerrar su etapa en el club culé en 2023, continuó su carrera en Inter Miami CF antes de poner fin a su trayectoria profesional.