Llegó a lo más alto de su carrera, jugó con Messi y luego se retiró: qué jugador es
Elegante dentro y fuera del campo, condujo a España en el Mundial 2010 y fue pieza clave en la época dorada del Barcelona. Los detalles en la nota.
La carrera de Sergio Busquets llegó a su final. Dueño de una elegancia única para manejar el mediocampo y de una lectura de juego sobresaliente, el histórico volante español dejó el fútbol profesional tras más de 20 años de trayectoria en la élite del deporte.
A lo largo de su trayectoria, el mediocampista sumó una gran cantidad de trofeos tanto a nivel de clubes como con la selección. Entre los logros más importantes aparece el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue pieza esencial para que España se alce con la primera Copa del Mundo de su historia.
Durante esos años también compartió vestuario con algunas de las mayores figuras del fútbol mundial, entre ellas Lionel Messi, Andrés Iniesta y Sergio Ramos. En total, el volante disputó más de 700 encuentros oficiales a lo largo de su carrera, en los que registró 18 goles y 47 asistencias.
Sergio Busquets y su paso por el fútbol
La carrera de Busquets comenzó en las divisiones juveniles de FC Barcelona, donde se formó en La Masía. Su salto al primer equipo llegó en 2008 de la mano de Pep Guardiola, quien lo conocía del filial y apostó por él para integrar el mediocampo del conjunto catalán.
Con el paso de los años se transformó en una pieza clave del equipo, destacándose por su capacidad para ordenar y clarificar el juego. Durante más de una década compartió plantel con figuras como Messi, Xavi Hernández e Iniesta.
Durante su estadía en Barcelona, el volante conquistó decenas de títulos que llevaron al club catalán a lo más alto de Europa. Entre los logros más destacados aparecen tres Champions League, múltiples Ligas de España y Copas del Rey, además de Mundiales de Clubes.
También fue fundamental en la selección española, con la que conquistó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Tras cerrar su etapa en el club culé en 2023, continuó su carrera en Inter Miami CF antes de poner fin a su trayectoria profesional.
