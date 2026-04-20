Riquelme celebró el triunfo de Boca en el Monumental: "Ganamos dos Superclásicos en seis meses"
El presidente xeneize acompañó al plantel en Núñez, festejó en el vestuario y se retiró con una declaración que sintetiza el gran presente ante River.
La victoria de Boca en el Superclásico ante River no solo tuvo como protagonistas a los jugadores dentro del campo, sino también a una figura clave desde lo institucional: Juan Román Riquelme. El presidente del club dijo presente en el estadio Monumental, vivió el partido junto al plantel y, tras el triunfo, dejó una frase que rápidamente se viralizó.
Al retirarse de la cancha rival, caminando con serenidad y una sonrisa que reflejaba satisfacción, el máximo ídolo de la institución azul y oro lanzó: "Ganamos dos Superclásicos en seis meses". La declaración, breve pero contundente, sintetiza el dominio reciente del Xeneize en los cruces ante el Millonario y refuerza el clima de confianza que atraviesa el club.
Su presencia no pasó desapercibida desde la previa. En una decisión habitual, el dirigente acompañó a la delegación en su llegada al estadio rival, compartiendo el ingreso junto a jugadores y cuerpo técnico. Ese gesto fue interpretado como una muestra de respaldo en un partido de alto voltaje emocional.
Riquelme y Boca festejaron en la cancha de River
Luego del triunfo por 1-0, definido por el penal convertido por Leandro Paredes, el mandatario boquense se sumó a los festejos en la intimidad del vestuario. Allí saludó uno por uno a los futbolistas, en un clima de euforia por un resultado que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.
Ya en la zona mixta, donde habitualmente los protagonistas toman contacto con la prensa, el presidente mantuvo un perfil bajo, aunque su frase terminó siendo más elocuente que cualquier conferencia. En el club de la Ribera entienden que este tipo de triunfos no solo fortalecen lo deportivo, sino también lo anímico de cara a lo que viene.
El gesto de acompañar al equipo en cancha rival, sumado a su cercanía con el plantel, refuerza una conducción que busca estar presente en los momentos decisivos. Y en un Superclásico, cada detalle cuenta.
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