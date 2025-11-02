El futbolista uruguayo que fue exitoso y también pasó por River: cómo es su nueva vida
Con una Copa Libertadores y Copa América en su palmarés, este exjugador colgó los botines y desapareció del radar. Los detalles en la nota.
Alfonso Domínguez dejó una huella imborrable en el fútbol sudamericano. Su nombre es sinónimo de entrega, liderazgo y gloria, tanto en Uruguay como en la Argentina. Surgido de una generación dorada, el exdefensor supo transformarse en símbolo de Peñarol y figura destacada en River Plate, clubes con los que se alzó con grandes títulos.
También dejó grabado su nombre en las páginas doradas de la "Celeste", ya que se consagró campeón de la Copa América en 1987. Sin embargo, colgó los botines y buscó tranquilidad en su pueblo natal: Durazno. En la actualidad, trabaja en el área de deportes del municipio.
Alfonso "La Gaucha" Domínguez y su paso por el fútbol
Domínguez comenzó su trayectoria profesional en 1985 vistiendo la camiseta del "Manya", donde se consolidó como una de las figuras del plantel. Su solidez y compromiso lo llevaron a ser parte de los títulos uruguayos de 1985 y 1986, antes de alcanzar la consagración más importante: la Copa Libertadores de 1987.
Su destacada actuación en el club carbonero lo proyectó a la Selección de Uruguay. Ese mismo año fue citado al combinado celeste para disputar la Copa América, torneo que Uruguay terminaría ganando, sumando así otro logro a su exitosa carrera.
A comienzos de los años noventa, Domínguez decidió cruzar el Río de la Plata para incorporarse a River. Aunque su estadía en el conjunto argentino fue corta, sumó un nuevo título local y dejó una buena impresión en Núñez.
Más tarde regresó a su país, donde defendió la camiseta de Nacional, eterno rival de Peñarol, y cerró su carrera profesional en Huracán Buceo, poniendo fin a una trayectoria marcada por los éxitos.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, "La Gaucha" Domínguez regresó a Durazno en busca de una vida más tranquila. Allí trabaja en el área deportiva del municipio y entrena al club de su barrio, manteniéndose activo y cerca del fútbol que siempre fue su gran pasión.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario