El futbolista uruguayo que fue exitoso y también pasó por River: cómo es su nueva vida

Más tarde regresó a su país, donde defendió la camiseta de Nacional, eterno rival de Peñarol, y cerró su carrera profesional en Huracán Buceo, poniendo fin a una trayectoria marcada por los éxitos.

Su vida después del retiro

Tras su retiro, "La Gaucha" Domínguez regresó a Durazno en busca de una vida más tranquila. Allí trabaja en el área deportiva del municipio y entrena al club de su barrio, manteniéndose activo y cerca del fútbol que siempre fue su gran pasión.