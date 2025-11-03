El jugador de fútbol que tendía a ser "el nuevo Francescoli": qué es de su vida

Robert Flores y su paso por el fútbol

Robert Flores En 2008, Flores llegó a River con el objetivo de relanzar su carrera.

Flores, nacido en 1986, desde sus inicios en Uruguay fue señalado una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Sus primeras actuaciones en River Plate de Montevideo lo pusieron en el centro de la escena, llegando a ser reconocido como el mejor jugador de la temporada 2007/2008. Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo, firmando con el Villarreal de España.