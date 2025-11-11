El futuro de Facundo Cambeses en Racing: su mánager anticipó una oferta imposible de rechazar

El exarquero de Banfield atraviesa el mejor momento de su carrera. Desde que se adueñó del arco académico, se convirtió en una de las figuras más regulares del equipo de Gustavo Costas. Sus números lo respaldan: disputó 32 partidos y mantuvo la valla invicta en 18 de ellos, una estadística que lo ubica entre los guardametas más destacados del fútbol argentino. Además, en el actual Torneo Clausura, solo recibió dos goles en diez encuentros.