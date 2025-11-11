El futuro de Facundo Cambeses en Racing: su mánager anticipó una oferta imposible de rechazar
Juan Cruz Oller adelantó que el arquero podría recibir una propuesta internacional muy tentadora y advirtió que la continuidad del jugador dependerá de la dirigencia académica.
El futuro de Facundo Cambeses parece estar en el centro de la escena del próximo mercado de pases. Juan Cruz Oller, su representante, encendió las alarmas en Racing al revelar que el arquero recibirá una oferta tan atractiva que “será difícil de rechazar”. En diálogo con TyC Sports, el agente fue tajante: “Va a llegar una propuesta muy importante. Dependerá de los dirigentes si deciden vender o hacer el esfuerzo para retenerlo”.
El exarquero de Banfield atraviesa el mejor momento de su carrera. Desde que se adueñó del arco académico, se convirtió en una de las figuras más regulares del equipo de Gustavo Costas. Sus números lo respaldan: disputó 32 partidos y mantuvo la valla invicta en 18 de ellos, una estadística que lo ubica entre los guardametas más destacados del fútbol argentino. Además, en el actual Torneo Clausura, solo recibió dos goles en diez encuentros.
“Facundo está listo para dar un salto de calidad. Merece un contrato acorde a su nivel y a que ya es parte de la Selección Argentina”, señaló Oller, quien incluso deslizó posibles destinos: “Hay interés desde Brasil, y en enero obtendrá la ciudadanía italiana, lo que le abriría las puertas a Europa. Ya recibí una llamada concreta por él”.
La solidez de Cambeses fue clave en la gran campaña de la Academia, que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y pelea por los primeros puestos en el torneo local. Su rendimiento le valió la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de octubre, donde debutó en la goleada 6-0 ante Puerto Rico.
En el entorno del jugador aseguran que su prioridad es continuar en Avellaneda, pero todo dependerá del esfuerzo económico que esté dispuesto a realizar el club. La institución de Avellaneda, que ha logrado estabilizar su economía, deberá decidir si mantiene a su figura bajo los tres palos o capitaliza una venta que podría dejar una suma importante en sus arcas.
Mientras tanto, el guardameta mantiene el perfil bajo y se enfoca en cerrar el año con nuevos logros, con el Clausura por clasificar a playoffs para definir el título al final del torneo. Sin embargo, su futuro, entre Avellaneda y el exterior, promete ser uno de los grandes temas del próximo mercado.
