Los hermanos Mac Allister coincidirán en la Selección Argentina: los otros casos en la historia
Kevin fue convocado por Lionel Scaloni y se unirá a su hermano Alexis en la gira de noviembre, un hecho que los incluye en una lista muy selecta.
Lionel Scaloni volvió a sorprender con una convocatoria especial para la gira africana de la Selección Argentina: Kevin Mac Allister, defensor del Union Saint-Gilloise de Bélgica, fue citado de urgencia y compartirá nuevamente plantel con su hermano, el campeón del mundo Alexis Mac Allister, actual volante del Liverpool de Inglaterra.
Este reencuentro familiar dentro del equipo nacional no solo emociona a los protagonistas, sino que también los coloca en un registro histórico de futbolistas argentinos que compartieron la camiseta albiceleste entre hermanos. Para Kevin, de 27 años, la citación significa un premio a la perseverancia.
Después de haber quedado marginado del Sudamericano Sub-20 de 2017 por una grave lesión ligamentaria, el defensor construyó su carrera paso a paso, hasta ganarse un lugar en el fútbol europeo. Su regreso al seleccionado, esta vez junto a su hermano menor, revive la etapa en que ambos coincidieron en Argentinos Juniors, cuando la familia Mac Allister comenzaba a escribir su propio legado deportivo.
Los casos de hermanos que compartieron convocatoria en la Selección Argentina
A lo largo de más de un siglo, apenas 30 grupos de hermanos fueron convocados a la Selección Argentina. Según los registros del periodista Silvio Maverino, solo 12 lograron jugar juntos en un mismo partido. Los primeros en hacerlo fueron los legendarios Brown, una dinastía de cinco futbolistas que marcaron el origen del fútbol nacional. En un amistoso de 1903 incluso coincidieron tres Brown con los mellizos Moore, el único caso de gemelos en vestir juntos la celeste y blanca.
Otros apellidos también dejaron huella: los Evaristo, Juan y Marino “Mario” Brown fueron los únicos hermanos que compartieron una Copa del Mundo, en Uruguay 1930. Décadas después, los Onega y los Killer mantuvieron viva la tradición, mientras que en tiempos modernos los Milito, Burdisso, Funes Mori y Simeone continuaron el linaje.
Con esta nueva convocatoria, los Mac Allister se suman a esa galería de familias que transformaron la historia del seleccionado argentino. Ahora, el sueño es que ambos puedan compartir minutos en cancha, un momento que no solo sellaría un capítulo familiar, sino también un nuevo hito dentro del fútbol nacional.
