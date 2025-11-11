Los hermanos Mac Allister coincidirán en la Selección Argentina: los otros casos en la historia

Los casos de hermanos que compartieron convocatoria en la Selección Argentina

A lo largo de más de un siglo, apenas 30 grupos de hermanos fueron convocados a la Selección Argentina. Según los registros del periodista Silvio Maverino, solo 12 lograron jugar juntos en un mismo partido. Los primeros en hacerlo fueron los legendarios Brown, una dinastía de cinco futbolistas que marcaron el origen del fútbol nacional. En un amistoso de 1903 incluso coincidieron tres Brown con los mellizos Moore, el único caso de gemelos en vestir juntos la celeste y blanca.