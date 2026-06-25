El futuro de Franco Mastantuono en Real Madrid sigue abierto: Mourinho decidirá si continúa
El entrenador analizará durante la pretemporada el rendimiento del argentino y luego resolverá si formará parte del plantel principal o si buscará continuidad en otro club.
La llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid generó una enorme expectativa tanto en España como en Argentina. Considerado una de las grandes apariciones del fútbol sudamericano en los últimos años, el exjugador de River afrontará en las próximas semanas una etapa clave para definir su futuro inmediato. La decisión final estará en manos de José Mourinho, quien evaluará personalmente al joven durante la pretemporada del conjunto español.
Los trabajos de preparación comenzarán el 13 de julio y marcarán el inicio de una nueva etapa bajo la conducción del técnico portugués. Como sucede habitualmente después de una temporada extensa y de un Mundial en disputa, varios futbolistas se incorporarán de manera escalonada al plantel. Mientras tanto, Mourinho aprovechará las primeras semanas para observar a los jugadores más jóvenes y determinar cuáles tendrán espacio dentro de su proyecto deportivo.
Entre los nombres que despiertan mayor interés aparecen Mastantuono y Thiago Pitarch. Ambos tienen apenas 18 años y representan apuestas importantes para el futuro de la institución. El entrenador pretende analizarlos de cerca antes de tomar una decisión definitiva. La posibilidad de una cesión no surge por una falta de confianza en sus condiciones, sino por una filosofía que Mou viene sosteniendo desde hace años respecto al desarrollo de futbolistas jóvenes.
Mourinho define la continuidad de Franco Mastantuono en el Real Madrid
El portugués considera que los talentos emergentes necesitan competir con regularidad para continuar creciendo. Por ese motivo, evita mantenerlos en el primer equipo cuando entiende que no tendrán demasiados minutos durante la temporada. En esos casos suele priorizar préstamos a clubes donde puedan jugar con continuidad y regresar más adelante con mayor experiencia y rodaje profesional.
A pesar de esta postura, el argentino sigue siendo un futbolista que genera interés dentro del cuerpo técnico. El director técnico ya seguía su evolución cuando comenzaba a destacarse en el Millonario y siempre valoró sus condiciones técnicas, su personalidad y su capacidad para desequilibrar en ataque. Por eso, la evaluación que realizará durante la pretemporada será fundamental para conocer cuál será el próximo paso de su carrera.
En la Casa Blanca tampoco quieren apresurarse con una decisión que pueda afectar la evolución de una de las inversiones más importantes realizadas en los últimos mercados. El club desembolsó más de 63 millones de euros para incorporar al argentino y confía plenamente en su potencial. La intención es recuperar la mejor versión del futbolista que brilló en el fútbol argentino y logró ganarse un lugar en la consideración de la Selección Argentina.
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