El futuro de Franco Mastantuono en Real Madrid sigue abierto: Mourinho decidirá si continúa

A pesar de esta postura, el argentino sigue siendo un futbolista que genera interés dentro del cuerpo técnico. El director técnico ya seguía su evolución cuando comenzaba a destacarse en el Millonario y siempre valoró sus condiciones técnicas, su personalidad y su capacidad para desequilibrar en ataque. Por eso, la evaluación que realizará durante la pretemporada será fundamental para conocer cuál será el próximo paso de su carrera.

En la Casa Blanca tampoco quieren apresurarse con una decisión que pueda afectar la evolución de una de las inversiones más importantes realizadas en los últimos mercados. El club desembolsó más de 63 millones de euros para incorporar al argentino y confía plenamente en su potencial. La intención es recuperar la mejor versión del futbolista que brilló en el fútbol argentino y logró ganarse un lugar en la consideración de la Selección Argentina.