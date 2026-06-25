Scaloni podría darles una chance: los siete jugadores que aún no debutaron en un Mundial

Marco Senesi es el jugador 26 de la Selección Argentina Marcos Senesi.

La defensa también podría presentar novedades. La ausencia confirmada de Cristian Romero por molestias en la rodilla obliga al cuerpo técnico a realizar al menos una modificación. Nicolás Otamendi aparece como una fija para integrar la zaga, pero el acompañante todavía no está definido. Entre las alternativas surge Marcos Senesi, quien ingresó a la convocatoria tras la baja de Leonardo Balerdi y todavía espera su estreno absoluto en la máxima competencia internacional.

lo celso (1) Giovanni Lo Celso.

En la mitad de la cancha hay otro caso particular. Giovani Lo Celso, uno de los futbolistas más importantes del ciclo Scaloni, nunca disputó un minuto en un Mundial. El mediocampista formó parte de la delegación que viajó a Rusia 2018, pero no tuvo participación bajo la conducción de Jorge Sampaoli. Cuatro años después se perdió Qatar por lesión. Ahora, con la clasificación asegurada, podría finalmente cumplir el objetivo de debutar en una Copa del Mundo.

valentin barco islandia Valentín Barco.

Otro de los nombres que genera expectativa es Valentín Barco. El exjugador de Boca logró ganarse un lugar en la lista gracias a su destacado rendimiento en el Racing de Estrasburgo y a las buenas actuaciones mostradas en los compromisos previos al Mundial. Su crecimiento llamó la atención del cuerpo técnico y también del fútbol europeo, donde terminó siendo transferido al Chelsea. Todo indica que tendrá grandes posibilidades de sumar minutos frente al conjunto jordano.

simeone flaco lopez Giuliano Simeone y José Manuel López.

La lista de futbolistas que esperan su estreno se completa con Giuliano Simeone y José Manuel López. Ambos representan parte de la renovación que comienza a desarrollarse dentro de la Selección. El delantero del Atlético de Madrid tuvo una participación más activa en distintas convocatorias recientes, mientras que el atacante del Palmeiras busca aprovechar cada oportunidad para meterse en la consideración del entrenador.

Algo similar ocurrió en Qatar 2022, cuando Juan Foyth y Thiago Almada tuvieron minutos en la última fecha de la fase de grupos. Con el objetivo principal ya cumplido, Scaloni podría volver a utilizar ese partido para ampliar el rodaje de piezas importantes pensando en las instancias decisivas del torneo.