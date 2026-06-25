Scaloni podría darles una chance: los siete jugadores que aún no debutaron en un Mundial
Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, Argentina afrontará el duelo ante Jordania sin presiones. La situación abre la puerta para que varios futbolistas sumen sus primeros minutos en una Copa del Mundo.
La clasificación anticipada a los dieciseisavos de final le brinda a la Selección Argentina una tranquilidad poco habitual en una Copa del Mundo. Después de las victorias frente a Argelia y Austria, el equipo de Lionel Scaloni aseguró el liderazgo del Grupo J antes de disputar la última fecha y eso le permite planificar el compromiso contra Jordania con mayor flexibilidad.
En ese contexto, varios futbolistas que todavía no tuvieron participación en un Mundial aparecen como candidatos a integrar una formación alternativa. La posibilidad de realizar modificaciones alcanza prácticamente a todas las líneas del equipo.
Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz ya dejaron atrás esa condición luego de participar en la victoria frente a los argelinos. Ahora son siete los jugadores que continúan esperando su estreno mundialista y el compromiso ante Jordania parece una ocasión ideal para que varios de ellos sumen experiencia.
Los siete jugadores de la Selección Argentina que podrían debutar ante Jordania
En el arco, por ejemplo, una eventual decisión de darle descanso a Emiliano Martínez abriría la puerta para el debut mundialista de alguno de sus suplentes. Gerónimo Rulli integró el plantel campeón en Qatar 2022, aunque no sumó minutos debido a la presencia constante del Dibu. Juan Musso, en tanto, atraviesa su primera experiencia en una Copa del Mundo luego de haber formado parte de otros logros importantes de la Selección en los últimos años.
La defensa también podría presentar novedades. La ausencia confirmada de Cristian Romero por molestias en la rodilla obliga al cuerpo técnico a realizar al menos una modificación. Nicolás Otamendi aparece como una fija para integrar la zaga, pero el acompañante todavía no está definido. Entre las alternativas surge Marcos Senesi, quien ingresó a la convocatoria tras la baja de Leonardo Balerdi y todavía espera su estreno absoluto en la máxima competencia internacional.
En la mitad de la cancha hay otro caso particular. Giovani Lo Celso, uno de los futbolistas más importantes del ciclo Scaloni, nunca disputó un minuto en un Mundial. El mediocampista formó parte de la delegación que viajó a Rusia 2018, pero no tuvo participación bajo la conducción de Jorge Sampaoli. Cuatro años después se perdió Qatar por lesión. Ahora, con la clasificación asegurada, podría finalmente cumplir el objetivo de debutar en una Copa del Mundo.
Otro de los nombres que genera expectativa es Valentín Barco. El exjugador de Boca logró ganarse un lugar en la lista gracias a su destacado rendimiento en el Racing de Estrasburgo y a las buenas actuaciones mostradas en los compromisos previos al Mundial. Su crecimiento llamó la atención del cuerpo técnico y también del fútbol europeo, donde terminó siendo transferido al Chelsea. Todo indica que tendrá grandes posibilidades de sumar minutos frente al conjunto jordano.
La lista de futbolistas que esperan su estreno se completa con Giuliano Simeone y José Manuel López. Ambos representan parte de la renovación que comienza a desarrollarse dentro de la Selección. El delantero del Atlético de Madrid tuvo una participación más activa en distintas convocatorias recientes, mientras que el atacante del Palmeiras busca aprovechar cada oportunidad para meterse en la consideración del entrenador.
Algo similar ocurrió en Qatar 2022, cuando Juan Foyth y Thiago Almada tuvieron minutos en la última fecha de la fase de grupos. Con el objetivo principal ya cumplido, Scaloni podría volver a utilizar ese partido para ampliar el rodaje de piezas importantes pensando en las instancias decisivas del torneo.
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