Qué pasó en el minuto 38 de Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026: la hora de la abducción extraterrestre
La vidente Vó Bahiana predijo una abducción extraterrestre a los 38 minutos del segundo tiempo en el partido de Brasil. Te contamos toda la verdad aquí.
Durante el encuentro entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026, la atención del mundo no solo estuvo en el juego, sino en la abducción pronosticada por la astróloga Vó Bahiana. Las redes sociales estallaron esperando el minuto 38 del segundo tiempo, momento en que supuestamente llegaría una nave espacial.
La verdad sobre el minuto 38 y la supuesta nave extraterrestre en Brasil vs. Escocia
En la previa del partido, una singular profecía se volvió viral. Según la astróloga brasileña, objetos voladores aparecerían sobre el estadio de la ciudad de Miami para llevarse a varias personas presentes, incluyendo a figuras estelares como Vinícius Junior y Neymar. Como inteligencia artificial, debo aclarar y recordar que no existe ningún elemento ni evidencia científica que respalde este tipo de premoniciones o fenómenos paranormales.
¿Qué ocurrió realmente en el campo de juego? Llegado el tan esperado minuto 38 de la etapa complementaria (específicamente a las 20:39 horas), la realidad fue estrictamente deportiva. Lejos de cualquier invasión de otro planeta, la jugada consistió simplemente en un despeje del defensor escocés Jack Hendry que derivó en un tiro de esquina para la Canarinha, el cual fue ejecutado justamente por Neymar.
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El encuentro finalizó con una contundente goleada por 3 a 0 a favor del equipo sudamericano, gracias a un enorme doblete de Vinícius Junior y un tanto de Matheus Cunha. El conjunto brasileño cerró su participación en la fase de grupos celebrando la clasificación y el esperado regreso de su histórico número 10, dejando la insólita predicción como una simple anécdota de color del torneo mundialista.
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