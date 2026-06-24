Qué pasó en el minuto 38 de Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026: la hora de la abducción extraterrestre

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El encuentro finalizó con una contundente goleada por 3 a 0 a favor del equipo sudamericano, gracias a un enorme doblete de Vinícius Junior y un tanto de Matheus Cunha. El conjunto brasileño cerró su participación en la fase de grupos celebrando la clasificación y el esperado regreso de su histórico número 10, dejando la insólita predicción como una simple anécdota de color del torneo mundialista.