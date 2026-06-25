Tiroteo en Autopista 9 de Julio Sur: le quisieron robar la moto, se defendió y abatió al delincuente



Ante la resistencia de la víctima, los asaltantes comenzaron a dispararle, lo que desató una desesperada maniobra de escape. En medio de las corridas y los tiros, el conductor perseguido perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Al caer, provocó también el despiste y la caída de la moto en la que viajaban los tres delincuentes.

Producto del fuerte impacto, uno de los motochorros quedó tendido sobre la autopista y fue embestido por un auto que circulaba por la traza. El delincuente murió en el acto.

Al constatar la gravedad de las heridas, sus dos cómplices intentaron arrastrarlo y llevarlo consigo, pero ante la inminente llegada de las autoridades policiales, decidieron dejarlo abandonado en el lugar y darse a la fuga.

El deceso fue constatado en el lugar por el personal que acudió al llamado de emergencias, por parte del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). En el lugar trabajan efectivos de la Policía de la Ciudad junto con la Policía Científica y de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

La alerta fue generada por la empresa concesionaria que solicitó la intervención del SAME tras producirse el siniestro pasadas las 5 de la mañana de hoy.

Por el incidente y los respectivos peritajes, solo quedó habilitado un carril, por lo que se registraban grandes demoras en sentido al centro porteño en plena hora pico, con decenas de rodados intentando cruzar desde la zona sur del conurbano.