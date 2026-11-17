Quién cantó el Himno Nacional Argentino en Selección Argentina vs. Costa Rica
El último amistoso del año tuvo como siempre su momento emotivo con el Himno, previo al partido en el Mario Alberto Kempes.
La previa del último amistoso del año de la Selección Argentina frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, con baja concurrencia, tuvo uno de sus momentos más altos y emotivos cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.
La voz elegida para interpretar la canción patria ante los miles de hinchas presentes en Córdoba fue la reconocida cantante local Eugenia Quevedo.
Con una sólida interpretación que resonó en cada rincón del coloso cordobés, la referente de la música popular y el cuarteto aportó el toque federal y emotivo a la noche, recibiendo la ovación de todo el público en las tribunas antes de que rodara la pelota.
Un momento de comunión en una noche especial para la Selección Argentina: quién cantó el Himno Nacional Argentina
La presencia de Eugenia Quevedo en el campo de juego aportó calidez a una jornada que venía marcada por la baja convocatoria en las tribunas y el clima de despedida de la temporada.
Con el respeto y la emoción que caracteriza al himno patrio, los jugadores del combinado nacional y los hinchas se unieron en un solo grito, marcando el puntapié inicial de una noche con tonada cordobesa.
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