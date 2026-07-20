Con Lionel Messi en la cima de los puntajes, así quedó el equipo ideal del Mundial 2026
El astro argentino fue la figura más destacada del certamen según la plataforma de estadísticas Sofascore. El once fue dominado por España.
Terminado el certamen en Norteamérica, llegó el momento de los balances y las calificaciones del rendimiento individual. La plataforma especializada en datos de rendimiento deportivo, Sofascore, dio a conocer su once ideal del Mundial 2026, basándose exclusivamente en los algoritmos y estadísticas acumuladas a lo largo del torneo, y Lionel Messi fue el más destacado.
La principal novedad para el fútbol nacional pasa por la presencia de un solo integrante de la Selección Argentina: Messi. Sin embargo, la inclusión del capitán argentino llegó acompañada de un dato impactante: el rosarino fue el futbolista con la calificación promedio más alta de toda la Copa del Mundo, alcanzando un estratosférico 8,79.
El "Diez" superó con comodidad a su escolta más cercano, el francés Kylian Mbappé, quien promedió 8,24. El podio de las calificaciones más altas del torneo lo completó el galo Ousmane Dembélé con 7,91.
La curiosidad de Lionel Messi respecto al Balón de Oro de la FIFA
El ranking de Sofascore dejó expuesta una marcada disparidad entre los datos estadísticos puros y la elección oficial de las autoridades. El mediocampista español Rodri, elegido oficialmente por la FIFA como el Balón de Oro del Mundial 2026, recién aparece en el sexto lugar de los puntajes con un promedio de 7,76, quedando por detrás de nombres como Erling Haaland (7,90) y Jude Bellingham (7,81).
El ránking de puntajes de Sofascore:
- Lionel Messi (Argentina) 8,79
- Kylian Mbappé (Francia) 8,24
- Ousmane Dembélé (Francia) 7,91
- Erling Haaland (Noruega) 7,90
- Jude Bellingham (Inglaterra) 7,81
- Rodri (España) 7,76
Cómo quedó el once ideal del Mundial 2026
El once ideal del certamen quedó estructurado bajo un esquema netamente ofensivo, donde la campeona España aportó la base completa de la línea defensiva:
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Arquero: Gregor Kobel (Suiza)
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Defensores: Pedro Porro (España), Pau Cubarsí (España), Aymeric Laporte (España) y Marc Cucurella (España).
Mediocampistas: Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Ousmane Dembélé (Francia).
Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).
A pesar del sabor amargo por el subcampeonato y de haber sido el único representante del equipo de Lionel Scaloni en esta nómina, los números fríos volvieron a certificar que, a sus 39 años, Lionel Messi se mantuvo en la cima absoluta del fútbol mundial durante todo el mes de competencia.
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