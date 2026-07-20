Con Lionel Messi en la cima de los puntajes, así quedó el equipo ideal del Mundial 2026

Lionel Messi (Argentina) 8,79

Kylian Mbappé (Francia) 8,24

Ousmane Dembélé (Francia) 7,91

Erling Haaland (Noruega) 7,90

Jude Bellingham (Inglaterra) 7,81

Rodri (España) 7,76

Cómo quedó el once ideal del Mundial 2026

El once ideal del certamen quedó estructurado bajo un esquema netamente ofensivo, donde la campeona España aportó la base completa de la línea defensiva:

Arquero: Gregor Kobel (Suiza)

Defensores: Pedro Porro (España), Pau Cubarsí (España), Aymeric Laporte (España) y Marc Cucurella (España).

Mediocampistas: Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Ousmane Dembélé (Francia).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

A pesar del sabor amargo por el subcampeonato y de haber sido el único representante del equipo de Lionel Scaloni en esta nómina, los números fríos volvieron a certificar que, a sus 39 años, Lionel Messi se mantuvo en la cima absoluta del fútbol mundial durante todo el mes de competencia.