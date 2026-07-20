Polémica por el Balón de Oro: los datos que confirman que Lionel Messi merecía el premio por encima de Rodri
A pesar de que la FIFA le otorgó el galardón al mediocampista español, las estadísticas expusieron una diferencia abismal a favor del capitán argentino.
Aunque la FIFA optó por premiar al español Rodri como el mejor jugador del torneo tras consagrarse campeón, el análisis minucioso de las estadísticas avanzadas y las calificaciones de la plataforma especializada Sofascore indican que el galardón debió quedar, una vez más, en manos de Lionel Messi.
Entre tantas polémicas, la elección del Balón de Oro del Mundial 2026 dejó una encendida controversia que promete perdurar en la historia de la competencia.
Los fríos números fríos no solo respaldan la actuación del rosarino, sino que exponen una distancia sideral respecto al volante del Manchester City en el impacto directo dentro del juego.
Mientras que Messi lideró el ranking general del certamen con una nota promedio de 8,79, Rodri ocupó la sexta posición del listado con un registro de 7,76.
Goles, asistencias y premios MVP: la abrumadora diferencia de Lionel Messi sobre Rodri
El peso ofensivo del "Diez" a lo largo de la Copa del Mundo fue determinante para llevar a la Selección Argentina a una nueva final. Messi tuvo participación directa en 12 goles de la Scaloneta, producto de 8 anotaciones y 4 asistencias, mientras que el español cerró su planilla sin aportes en la red ni pases gol.
Además del volumen de gol, el capitán albiceleste fue uno de los líderes indiscutidos del torneo en gambetas completadas, generó 8 ocasiones claras de gol y promedió un asombroso registro de 3,3 pases clave por partido. Estas actuaciones lo llevaron a ser elegido en 5 oportunidades como el MVP (Jugador del Partido) sobre los siete encuentros disputados, mientras que el volante ibérico solo obtuvo una distinción individual durante la competencia.
El punto fuerte de Rodri radicó en la fase de contención y distribución limpia, promediando 5 recuperaciones y 3,3 quites por partido, sumado a una notable efectividad de pases del 93% frente al 82% del argentino.
Sin embargo, para los especialistas y los sistemas analíticos de datos, el nivel de desequilibrio, la gestación de juego y la efectividad en ataque desplegados por Messi debieron haber sido más que suficientes para coronar al astro rosarino con el Balón de Oro de la cita máxima.
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