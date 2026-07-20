Polémica por el Balón de Oro: los datos que confirman que Lionel Messi merecía el premio por encima de Rodri

Además del volumen de gol, el capitán albiceleste fue uno de los líderes indiscutidos del torneo en gambetas completadas, generó 8 ocasiones claras de gol y promedió un asombroso registro de 3,3 pases clave por partido. Estas actuaciones lo llevaron a ser elegido en 5 oportunidades como el MVP (Jugador del Partido) sobre los siete encuentros disputados, mientras que el volante ibérico solo obtuvo una distinción individual durante la competencia.

El punto fuerte de Rodri radicó en la fase de contención y distribución limpia, promediando 5 recuperaciones y 3,3 quites por partido, sumado a una notable efectividad de pases del 93% frente al 82% del argentino.

Sin embargo, para los especialistas y los sistemas analíticos de datos, el nivel de desequilibrio, la gestación de juego y la efectividad en ataque desplegados por Messi debieron haber sido más que suficientes para coronar al astro rosarino con el Balón de Oro de la cita máxima.