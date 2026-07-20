El tierno mensaje de Dalma Maradona para Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

"Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo“, dijo contundente.

Más allá del reconocimiento individual hacia el capitán, Dalma Maradona optó por extender sus palabras de gratitud al resto de los futbolistas y a los integrantes del cuerpo técnico que formaron parte del proceso en el certamen internacional.

La actriz resaltó el trabajo colectivo llevado a cabo tanto por los deportistas que salieron al campo de juego como por el personal que cumple tareas detrás de escena.

“Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy. Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final“, fueron sus palabras.

En el mismo sentido, la hija de Diego Maradona hizo mención al gesto de reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas que el plantel argentino protagonizó durante el cruce de fases previas frente al seleccionado de Inglaterra, valorando la actitud asumida por los futbolistas en dicho compromiso.