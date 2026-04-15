Golpe sobre la hora: Racing se distrajo en la última y sufrió una dura derrota ante Botafogo

Lo que parecía un empate trabajado y valioso terminó en una pesadilla para Racing. En la última jugada del partido, la Academia se quedó sin nada: Botafogo se llevó un triunfazo 3-2 de Avellaneda y dejó al equipo de Gustavo Costas masticando bronca en un Cilindro que, por la sanción de Conmebol, fue testigo mudo de un final increíble.