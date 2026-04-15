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Golpe sobre la hora: Racing se distrajo en la última y sufrió una dura derrota ante Botafogo

Deportes

La Academia lo había empatado con garra gracias a "Maravilla" Martínez, pero un gol de Danilo Oliveira en el cierre del partido le dio el triunfo 3-2 a los brasileños. Duro revés para el equipo de Costas en el Cilindro.

Golpe sobre la hora: Racing se distrajo en la última y sufrió una dura derrota ante Botafogo
Golpe sobre la hora: Racing se distrajo en la última y sufrió una dura derrota ante Botafogo
Golpe sobre la hora: Racing se distrajo en la última y sufrió una dura derrota ante Botafogo

Lo que parecía un empate trabajado y valioso terminó en una pesadilla para Racing. En la última jugada del partido, la Academia se quedó sin nada: Botafogo se llevó un triunfazo 3-2 de Avellaneda y dejó al equipo de Gustavo Costas masticando bronca en un Cilindro que, por la sanción de Conmebol, fue testigo mudo de un final increíble.

Un partido de ida y vuelta que se escapó en el final

El encuentro arrancó con una sonrisa para el local gracias al gol tempranero de Santiago Sosa a los 4 minutos. Sin embargo, el equipo brasileño reaccionó con jerarquía: Artur Victor y Júnior Santos dieron vuelta el marcador antes de que terminara el primer tiempo, exponiendo las falencias defensivas de Racing.

En el complemento, la Academia mostró orgullo. Fue a buscarlo y encontró el premio a través de su goleador, Adrián "Maravilla" Martínez, quien puso el 2-2 que parecía definitivo. Pero cuando el empate estaba sellado y el árbitro se preparaba para pitar el final, apareció Danilo Oliveira para empujar la pelota al fondo de la red y decretar el 3-2 final.

Artur Victor Guimarães igualó el encuentro a los 23 minutos del primer tiempo:

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Júnior Santos, sobre el final del primer tiempo, puso en ventaja al visitante:

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Maravilla empató el partido:

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Racing vs. Botafogo, por la Copa Sudamerican: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Racing vs. Botafogo: probables formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
  • Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Racing vs. Botafogo: otros datos

  • Hora: 19.00.
  • Estadio: Presidente Perón.
  • Árbitro: Cristian Garay.
  • VAR: Rodrigo Carvajal.
  • TV: DSports.
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