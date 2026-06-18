El gesto de Rafa Nadal hacia Lionel Messi tras sus palabras durante el Mundial 2026
El exnúmero uno del tenis respondió públicamente al capitán argentino luego de que revelara que encuentra inspiración en su carrera.
Las declaraciones de Lionel Messi después del estreno victorioso de la selección argentina en el Mundial 2026 tuvieron una repercusión inmediata más allá del fútbol. El capitán albiceleste sorprendió al hablar sobre la influencia que le genera Rafael Nadal, una figura emblemática del deporte internacional, y esas palabras no tardaron en llegar hasta el propio ex tenista español, quien decidió responder públicamente a través de sus redes sociales.
Todo ocurrió luego de la contundente victoria de Argentina sobre Argelia. Tras el encuentro, en el que Messi fue la gran figura con tres goles, el rosarino habló sobre distintos aspectos de su presente y reveló que se encuentra viendo la serie documental dedicada a la trayectoria de Nadal. Al referirse a ella, destacó varios rasgos de personalidad que considera similares a los suyos y explicó por qué siente una conexión especial con la historia del mallorquín.
“Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”, expresó el capitán argentino. Sus palabras rápidamente se viralizaron y generaron miles de reacciones en redes sociales, especialmente entre fanáticos del tenis y del fútbol que reconocen a ambos como dos de los deportistas más influyentes de las últimas décadas.
La respuesta de Nadal llegó poco después. A través de una historia publicada en Instagram, el extenista compartió el video con las declaraciones de Messi y acompañó la publicación con un mensaje breve pero significativo. “Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial”, escribió el español, demostrando su agradecimiento por los elogios recibidos y felicitando al argentino por su destacada actuación en el debut mundialista.
El intercambio volvió a poner en evidencia algunas de las características que marcaron las carreras de ambos deportistas. Tanto Messi como Nadal construyeron trayectorias extraordinarias basadas en la disciplina, la constancia y una permanente búsqueda de superación. Más allá de los títulos obtenidos y de los récords alcanzados, ambos fueron reconocidos por mantener una exigencia personal constante incluso después de haber conquistado prácticamente todo en sus respectivas disciplinas.
La repercusión de las declaraciones también alcanzó a Toni Nadal, histórico entrenador y tío del extenista. Durante una entrevista, reconoció la importancia de las palabras del capitán argentino y destacó la admiración que siente por él. “Me enteré de lo que dijo Messi. Soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración”, comentó.
Más adelante también elogió la capacidad de resiliencia de su sobrino y estableció un paralelismo entre ambas leyendas deportivas: “En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael”, sostuvo.
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