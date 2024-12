El gesto de un hincha de Atlético de Rafaela con el abuelo al que le robaron todo en Avellaneda

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Pato99R/status/1869517365681291583&partner=&hide_thread=false En Sarandi lo torturaron a un abuelo y le robaron lo más importante que tenía: El escudo de su amado Atlético de Rafaela.



Por favor, desde hoy voy a tratar de juntar una remera, escudo y un par de cosas de la crema para que este hombre pueda tener en su casa.



Una vez que el hecho se conoció, los hinchas del club, liderados por el usuario de redes sociales @Pato99R, comenzaron una campaña para devolverle a Ismael algunos recuerdos de Atlético de Rafaela. En la movida, se ofreció a juntar una remera, un escudo y otros artículos del club para que el jubilado pueda tener algo de su equipo de regreso.

"Desde hoy voy a tratar de juntar una remera, escudo y un par de cosas de La Crema para que este hombre pueda tener en su casa", posteó el fanático del conjunto santafesino. "Una vez que tenga comunicación con el señor y vea viable esto, abro una colecta para juntar los 50/60 mil pesos que sale así lo hacemos entre todos", sostuvo.

Las estremecedoras declaraciones de Ismael tras el violento robo

“Entraron, me agarraron entre los dos, me ataron todo, me golpearon y me preguntaron dónde estaba la plata, dónde estaba el oro”, relató Ismael. “Les dije que era jubilado, que no tenía nada, pero me seguían golpeando. Empezaron a revolver todo, sacaron todos los cajones del ropero”, recordó.

Según llegó a calcular, los ladrones habrían estado dentro de la vivienda durante unas dos horas: “Me ataron con lo que tenían a mano. Yo me desaté dos veces. Si me daban tiempo iba a la cocina a agarrar un cuchillo. Ellos no tenían armas, me pegaban con el mango del cuchillo”.

“Hacía 30 años que los tenía ahorrados. Los tenía porque quería hacer un viaje a Santa Fe, a visitar a mi pueblito, a mis amigos”, contó la víctima respecto al monto en moneda extranjera que atesoraba en su vivienda.

Respecto a posibles sospechas sobre la identidad de los ladrones, la víctima contó que su auto estaba a la venta y recordó que dos días antes del robo un hombre se había acercado con intenciones de comprarlo. “Me llamó la atención que vino a ver el auto y le sacó fotos a la casa. Me dijo que se lo iba a mostrar a la esposa y me iba a llamar. Yo ya desconfiaba, no le vi pinta de ser un hombre correcto”, contó y no dudó en asegurar que los maleantes "tenían todo planeado".