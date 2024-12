Sarandí: brutal asalto a un hombre de 88 años

Tras ingresar a la casa por la ventana, sin mediar palabras, los dos ladrones se dirigieron a la habitación del jubilado, lo despertaron a los golpes y lo ataron con sábanas: “Entraron, me agarraron entre los dos, me ataron todo, me golpearon y me preguntaron dónde estaba la plata, dónde estaba el oro”, relató Ismael.

Producto de la fuerte golpiza que le propiciaron los delincuentes, el jubilado sufrió importantes hematomas en todo su rostro y en su cabeza. IMÁGENES SENSIBLES.

brutal robo jubilado

“Les dije que era jubilado, que no tenía nada, pero me seguían golpeando. Empezaron a revolver todo, sacaron todos los cajones del ropero”, recordó el hombre sobre el dramático momento que le tocó vivir en su propia casa.

Según llegó a calcular, los ladrones habrían estado dentro de la vivienda durante unas dos horas: “Me ataron con lo que tenían a mano. Yo me desaté dos veces. Si me daban tiempo iba a la cocina a agarrar un cuchillo. Ellos no tenían armas, me pegaban con el mango del cuchillo”.

Tras el brutal ataque, los delincuentes lograron llevarse 400 mil pesos, 7 mil dólares y una escopeta que tenía el hombre. “Hacía 30 años que los tenía ahorrados. Los tenía porque quería hacer un viaje a Santa Fe, a visitar a mi pueblito, a mis amigos”, contó la víctima respecto al monto en moneda extranjera que atesoraba en su vivienda.

Los dos delincuentes escaparon en el Alfa Romeo 146 propiedad de Ismael que estaba estacionado en la puerta de la casa. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado con varios elementos dentro como un televisor, herramientas, los cuchillos y la escopeta.

Respecto a posibles sospechas sobre la identidad de los ladrones, la víctima contó que su auto estaba a la venta y recordó que dos días antes del robo un hombre se había acercado con intenciones de comprarlo. “Me llamó la atención que vino a ver el auto y le sacó fotos a la casa. Me dijo que se lo iba a mostrar a la esposa y me iba a llamar. Yo ya desconfiaba, no le vi pinta de ser un hombre correcto”, contó y no dudó en asegurar que los maleantes "tenían todo planeado".

Ismael fue rescatado horas mas tarde por su sobrino, quien lo encontró en estado de shock y con diversos politraumatismos. El hombre fue trasladado al Hospital Fiorito, donde le realizaron una tomografía y le informaron que no corría peligro.

El caso está siendo investigado por la UFI Nro. 3 de Avellaneda-Lanús, que interviene en la búsqueda de los dos delincuentes.