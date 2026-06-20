Histórico e insólito: Miguel Almirón fue expulsado en el Mundial por taparse la boca para hablarle a un rival

El origen de la ley que castigó a Miguel Almirón

Esta drástica determinación reglamentaria es de factura reciente y tiene un antecedente directo muy oscuro en el fútbol europeo. La FIFA implementó esta estricta prohibición luego del escándalo internacional protagonizado por el argentino Gianluca Prestianni en la Champions League.

En aquella oportunidad, el ex-Vélez se tapó la boca de manera deliberada para insultar al brasileño Vinícius Jr., quien posteriormente denunció ante las autoridades haber recibido graves insultos racistas que no pudieron ser captados por las cámaras de transmisión debido al ocultamiento del rostro.

A raíz de ese episodio que recorrió el mundo, el máximo organismo del fútbol mundial cortó por lo sano y estableció una regla tajante: ningún futbolista puede taparse la boca al momento de dirigirse a un rival o a los árbitros. Quien lo haga, se expone a la expulsión directa por presunción de conducta antideportiva o insultos graves.

Almirón se convirtió, de esta manera, en la primera "víctima" oficial de la rigurosidad de esta nueva era de control disciplinario. Su error amateur no solo dejó a Paraguay con diez hombres en un partido donde se juega la clasificación a los octavos de final, sino que expone la falta de adaptación de los futbolistas a las nuevas normativas que buscan erradicar el lenguaje de odio y las agresiones verbales ocultas en el campo de juego.