El gigante de Italia que sondeó a Franco Mastantuono: la decisión que tomó el Real Madrid

franco mastantuono 1

En la misma línea se expresó el periodista especializado Fabrizio Romano, quien aseguró que “los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo están muy lejos de la realidad”, y remarcó que tanto la institución como Xabi Alonso lo consideran una pieza importante dentro del proyecto.

En lo que va de su ciclo en el club blanco, Mastantuono acumula 14 partidos oficiales, con un gol -ante Levante por La Liga- y una asistencia -frente a Kairat Almaty por la Champions League-. Además, su nombre ya aparece en el radar de Lionel Scaloni para la planificación de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026. Mientras tanto, el juvenil buscará aprovechar la segunda parte de la temporada para consolidarse y demostrar por qué el Real Madrid no está dispuesto a dejarlo ir.