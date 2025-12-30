El gigante de Italia que sondeó a Franco Mastantuono: la decisión que tomó el Real Madrid
El club de la Serie A consultó por una cesión del argentino, aunque desde la Casa Blanca lo descartaron y lo ratificaron como pieza central del proyecto deportivo a largo plazo.
El nombre de Franco Mastantuono volvió a instalarse con fuerza en el radar del fútbol europeo en medio del mercado de pases. En las últimas horas, Napoli realizó un primer sondeo por la situación del joven argentino con la intención de sumarlo a préstamo y darle continuidad competitiva. Sin embargo, la respuesta desde Madrid fue contundente: el Real Madrid no tiene ninguna intención de desprenderse del futbolista y cerró rápidamente la puerta a cualquier negociación.
Según información surgida desde España, el club italiano, actualmente dirigido por Antonio Conte, evaluó la posibilidad de incorporar al ex River con una cesión temporal, entendiendo que podría beneficiarse de minutos en una liga exigente como la Serie A. No obstante, la postura del conjunto merengue fue clara incluso antes de que existiera una oferta formal. En Valdebebas consideran que Mastantuono forma parte del núcleo sobre el cual se proyecta el futuro del equipo.
“El futuro de Franco Mastantuono pasa, hoy por hoy, por el Real Madrid”, señalaron desde el entorno del club, una definición que deja en evidencia la confianza depositada en el juvenil. En la dirigencia destacan especialmente el potencial que mostró en su etapa en el Millonario y entienden que su adaptación al fútbol europeo requiere tiempo, algo lógico para un jugador que recién dio el salto al máximo nivel.
Real Madrid tomó una decisión con Franco Mastantuono: no lo cederá ni venderá
Mastantuono fue presentado oficialmente como refuerzo del Real Madrid el 14 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños número 18, y debutó apenas cinco días más tarde en el Santiago Bernabéu frente a Osasuna. Su irrupción despertó una enorme expectativa, aunque el proceso sufrió un freno inesperado cuando sufrió una lesión en el pubis a comienzos de noviembre, en el partido ante Valencia, que lo obligó a detener su progresión.
Tras recuperarse, el argentino tuvo una participación medida. Sumó apenas un minuto frente al Alavés y disputó 66 minutos ante Talavera por la Copa del Rey, sin lograr todavía continuidad ni ritmo competitivo. Ese escenario alimentó versiones sobre una posible salida en enero, rápidamente desmentidas desde el club español.
En la misma línea se expresó el periodista especializado Fabrizio Romano, quien aseguró que “los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo están muy lejos de la realidad”, y remarcó que tanto la institución como Xabi Alonso lo consideran una pieza importante dentro del proyecto.
En lo que va de su ciclo en el club blanco, Mastantuono acumula 14 partidos oficiales, con un gol -ante Levante por La Liga- y una asistencia -frente a Kairat Almaty por la Champions League-. Además, su nombre ya aparece en el radar de Lionel Scaloni para la planificación de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026. Mientras tanto, el juvenil buscará aprovechar la segunda parte de la temporada para consolidarse y demostrar por qué el Real Madrid no está dispuesto a dejarlo ir.
