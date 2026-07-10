La ley 2446 dice la diferencia entre feriados y días no laborables y aclara quiénes trabajan este 10 de julio
Conocé qué establece el Decreto-Ley 2446 sobre los feriados y los días no laborables, y quiénes tienen derecho a descansar durante estas fechas festivas.
El Decreto-Ley 2.446, sancionado en 1956, fijó un régimen legal definitivo para poner fin a la confusión sobre las fechas festivas y evitar perjuicios operativos. La normativa detalla expresamente las diferencias salariales entre los feriados y los días no laborables, definiendo además a qué sectores alcanza el descanso obligatorio.
IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio
Diferencias y pago de los feriados nacionales
Según indica la normativa en sus considerandos, los feriados nacionales corresponden a los grandes fastos de la nacionalidad, de la raza y de la cristiandad. Para estas fechas conmemorativas, la legislación establece las siguientes reglas:
-
Rigen directamente las normas legales vigentes sobre el descanso dominical.
Los trabajadores percibirán el salario correspondiente a estos días, aun cuando no gozaren de la remuneración respectiva por no prestar tareas o en caso de que la jornada coincida con un domingo.
En el caso de que el empleado preste sus servicios y trabaje en tales días, la normativa determina que cobrará doble.
Días no laborables: quiénes trabajan y cómo se cobra
Por otro lado, la legislación contempla festividades de índole religiosa o fechas que han sido consagradas por las tradiciones y costumbres del pueblo a lo largo de los años, otorgándoles la categoría de "días no laborables". Para este tipo de jornadas, como ocurre este 10 de julio, las reglas de operatividad son diferentes:
-
El descanso es de carácter obligatorio para la Administración Pública Nacional, los Bancos, las entidades de Seguros y las actividades afines.
Otorgar el día libre resulta solamente optativo para el caso de las actividades industriales, comerciales y civiles en general.
Los trabajadores que efectivamente desempeñen sus tareas y trabajen en dichos días, cobrarán sus salarios de forma simple, sin ningún tipo de recargo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario