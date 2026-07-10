La ley 2446 dice la diferencia entre feriados y días no laborables y aclara quiénes trabajan este 10 de julio

Rigen directamente las normas legales vigentes sobre el descanso dominical.

Los trabajadores percibirán el salario correspondiente a estos días, aun cuando no gozaren de la remuneración respectiva por no prestar tareas o en caso de que la jornada coincida con un domingo.

En el caso de que el empleado preste sus servicios y trabaje en tales días, la normativa determina que cobrará doble.

Días no laborables: quiénes trabajan y cómo se cobra

Por otro lado, la legislación contempla festividades de índole religiosa o fechas que han sido consagradas por las tradiciones y costumbres del pueblo a lo largo de los años, otorgándoles la categoría de "días no laborables". Para este tipo de jornadas, como ocurre este 10 de julio, las reglas de operatividad son diferentes: