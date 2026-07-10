Los motivos del feriado del lunes 13 de julio y el fin de semana largo

Para los vecinos de Río Segundo, el calendario ofrecerá un beneficio extra, ya que al descanso nacional se sumará el feriado local del lunes 13, extendiendo aún más la pausa de julio.

Calendario de feriados 2026

De acuerdo con el calendario oficial, estos son los feriados y días no laborables que todavía restan en 2026, varios de los cuales darán lugar a un nuevo fin de semana largo para quienes puedan disfrutar de esas jornadas:

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Día de la Raza. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada desde el 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional (se traslada desde el 20 de noviembre). Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas marcarán los próximos feriados del año y ofrecerán nuevas oportunidades para organizar escapadas o aprovechar un fin de semana largo, según el esquema establecido por el calendario nacional.