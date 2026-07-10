Los motivos del feriado del lunes 13 de julio y el fin de semana largo
Un grupo de trabajadores tendrá un nuevo feriado y extenderá el descanso con otro fin de semana largo, sumando una jornada extra sin actividad laboral.
Mientras gran parte de los argentinos aprovecha el feriado del 9 de julio y el día no laborable posterior para disfrutar de un fin de semana largo, otro grupo de trabajadores ya tiene un motivo extra para celebrar en el calendario.
En medio de los festejos por el Día de la Independencia, una nueva fecha de feriado permitirá que determinados trabajadores extiendan todavía más el descanso. Gracias a la jornada prevista para el lunes 13, podrán sumar un nuevo fin de semana largo y disfrutar de un día adicional sin actividad laboral
Los motivos del feriado del 13 de julio
El lunes 13 será feriado en el partido cordobés de Río Segundo con motivo de un nuevo aniversario de su fundación. La medida permitirá que esa localidad extienda el descanso una vez finalizado el fin de semana largo por el Día de la Independencia.
Gracias a este asueto, los trabajadores de la administración pública contarán con una jornada adicional sin actividad. En el caso del sector privado, la adhesión dependerá de la decisión que tome cada empleador, ya que el descanso tendrá carácter optativo.
A nivel nacional, el jueves 9 de julio se celebra el Día de la Independencia, fecha que figura como feriado inamovible. Además, el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días para quienes no deban trabajar.
Para los vecinos de Río Segundo, el calendario ofrecerá un beneficio extra, ya que al descanso nacional se sumará el feriado local del lunes 13, extendiendo aún más la pausa de julio.
Calendario de feriados 2026
De acuerdo con el calendario oficial, estos son los feriados y días no laborables que todavía restan en 2026, varios de los cuales darán lugar a un nuevo fin de semana largo para quienes puedan disfrutar de esas jornadas:
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada desde el 20 de noviembre).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Estas fechas marcarán los próximos feriados del año y ofrecerán nuevas oportunidades para organizar escapadas o aprovechar un fin de semana largo, según el esquema establecido por el calendario nacional.
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