La estrategia de ambos países se concentró en desligar el partido de este miércoles de otros ámbitos y temas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que se trató de un acuerdo con funcionarios de la FIFA y representantes del Gobierno del Reino Unido, y que se hacía extensivo a otros temas al margen del reclamo argentino de sobernía sobre las Islas Malvinas.

Pero en la práctica, cuando ya se habían cumplido los 90 minutos de juego, los 10 de tiempo adicional y estaba decretado que la Selección argentina ya era finalista del Mundial 2026, el público no inglés volvió a saltar y las Islas Malvinas reaparecieron en una bandera blanca en el campo de juego.