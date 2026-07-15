El tremendo elogio de Lionel Scaloni a sus jugadores tras el pase a la final y su chicana amistosa para España

"¿Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo De Paul en el banco? Pero yo hago lo que siento que necesita el partido. Y me puedo equivocar. Los jugadores lo entienden. Después pasa lo que pasa, que las cosas se complican. Rodrigo entró bien, 'el caballo' (por Nico González) entró bien... Yo no soy ningún mago. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible", aclaró el entrenador con naturalidad.

Qué dijo Lionel Scaloni de cara a la final del Mundial 2026

Con España ya esperando en la gran definición del MetLife Stadium, Scaloni reveló que mantiene un gran vínculo con el entrenador de la "Roja", aunque el domingo la amistad quedará de lado en los noventa minutos.

"Después de Qatar tuve una linda charla con él. Hablamos de cosas que a él le hacen ruido, y él ha llevado a su Selección a un lugar importante. Saben que vivo en España y lo siento, pero el domingo vamos a intentar ganarles", advirtió el de Pujato con una sonrisa.

De cara al domingo, Scalomi concluyó: "Vamos a ir a ganar la final. Estos chicos me han emocionado. Que los jugadores sepan que hay un mañana. Si salimos o no campeones el domingo, el lunes hay que seguir. Si no salen las cosas bien, te vas con la sensación de que hiciste todo lo que tenías que hacer".