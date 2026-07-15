El tremendo elogio de Lionel Scaloni a sus jugadores tras el pase a la final y su chicana amistosa para España
El DT se mostró profundamente conmovido tras eliminar a Inglaterra y meterse en la definición del domingo, y habló de todo en la conferencia de prensa.
Con las pulsaciones todavía a mil tras vencer a Inglaterra y sellar la clasificación al partido decisivo ante España, Lionel Scaloni se sentó ante los medios y, fiel a su estilo, dejó fluir toda su emoción. El DT no ahorró calificativos para describir el temperamento y la templanza de su plantel en los momentos más difíciles del torneo.
"¿Qué le pondrías a este partido? ¿Epopeya? Pensábamos que no iba a haber más, pero yo los conozco como son. Son indios. Se han criado en ambientes donde no le han tenido miedo a nada. No les pesa la responsabilidad", elogió conmovido el oriundo de Pujato.
Analizando los momentos clave del partido y esa voracidad competitiva que caracteriza a la Scaloneta, el DT santafesino ensayó una gran definición sobre la mentalidad ganadora de su equipo cuando detecta debilidades en el adversario.
"La vida es un poco esto, dar todo hasta el final. Cuando el rival duda un poquito, olemos sangre y vamos. Y cuando te das cuenta que hay una aspiradora en el arco y te llama...", graficó Scaloni, haciendo alusión tanto a la ferocidad ofensiva de los suyos como a la solidez defensiva que los sostiene en los peores pasajes de juego.
Lionel Scaloni analizó sus elecciones para armar el equipo
Una de las grandes sorpresas tácticas en el Mercedes-Benz Stadium fue la suplencia del "Motorcito" de la Selección, un indiscutido en la era Scaloni. El DT explicó los motivos detrás del cambio y cómo lo asimiló el grupo.
"¿Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo De Paul en el banco? Pero yo hago lo que siento que necesita el partido. Y me puedo equivocar. Los jugadores lo entienden. Después pasa lo que pasa, que las cosas se complican. Rodrigo entró bien, 'el caballo' (por Nico González) entró bien... Yo no soy ningún mago. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible", aclaró el entrenador con naturalidad.
Qué dijo Lionel Scaloni de cara a la final del Mundial 2026
Con España ya esperando en la gran definición del MetLife Stadium, Scaloni reveló que mantiene un gran vínculo con el entrenador de la "Roja", aunque el domingo la amistad quedará de lado en los noventa minutos.
"Después de Qatar tuve una linda charla con él. Hablamos de cosas que a él le hacen ruido, y él ha llevado a su Selección a un lugar importante. Saben que vivo en España y lo siento, pero el domingo vamos a intentar ganarles", advirtió el de Pujato con una sonrisa.
De cara al domingo, Scalomi concluyó: "Vamos a ir a ganar la final. Estos chicos me han emocionado. Que los jugadores sepan que hay un mañana. Si salimos o no campeones el domingo, el lunes hay que seguir. Si no salen las cosas bien, te vas con la sensación de que hiciste todo lo que tenías que hacer".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario