El gol de Lautaro Martínez en el triunfo de Inter ante Genoa para volver a ser puntero en la Serie A

A los 38 minutos del primer tiempo, el delantero de la Selección Argentina apareció para estirar la ventaja del Inter, que ya ganaba por el tanto inicial de Yann Aurel Bisseck. Fiel a su estilo, el Toro atacó el espacio con una diagonal potente, ganó el duelo físico con el defensor y, tras recuperar la pelota, sacó un fuerte remate de zurda que ingresó pegado al segundo palo para el 2 a 0. El gol le dio tranquilidad al conjunto italiano y terminó siendo decisivo para el resultado final, que le permitió al equipo recuperar la cima del campeonato tras haberla perdido por algunas horas.