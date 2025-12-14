El gol de Lautaro Martínez en el triunfo de Inter ante Genoa para volver a ser puntero en la Serie A
El delantero argentino marcó en el triunfo de Inter de Milán ante Genoa y fue clave para que su equipo recupere el liderazgo de la Serie A en una tabla muy ajustada.
Inter de Milán volvió a lo más alto de la Serie A gracias a un nuevo gol de Lautaro Martínez, figura en el triunfo 2-1 ante Genoa. El delantero argentino apareció en un momento clave del partido y fue determinante para que el equipo nerazzurro recupere el liderazgo del campeonato italiano.
A los 38 minutos del primer tiempo, el delantero de la Selección Argentina apareció para estirar la ventaja del Inter, que ya ganaba por el tanto inicial de Yann Aurel Bisseck. Fiel a su estilo, el Toro atacó el espacio con una diagonal potente, ganó el duelo físico con el defensor y, tras recuperar la pelota, sacó un fuerte remate de zurda que ingresó pegado al segundo palo para el 2 a 0. El gol le dio tranquilidad al conjunto italiano y terminó siendo decisivo para el resultado final, que le permitió al equipo recuperar la cima del campeonato tras haberla perdido por algunas horas.
Con este triunfo, Inter volvió a ser puntero de la Serie A con 33 puntos, superando nuevamente a Napoli, que tiene 31, y a Milan, que suma 32 y lo había desplazado transitoriamente tras su partido de la fecha.
En lo personal, Lautaro Martínez, que viene demostrando un gran nivel en los últimos años, alcanzó las 7 conquistas en el torneo y volvió a colocarse como máximo goleador del campeonato, igualando la línea de Christian Pulisic. El delantero argentino continúa mostrando un alto nivel y se perfila como una de las grandes figuras de la temporada tanto en lo individual como en lo colectivo y llega al Mundial 2026 de la mejor manera posible.
Los números de Lautaro Martínez en el triunfo de Inter ante Genoa
