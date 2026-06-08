La Selección que volverá al Mundial después de 28 años: de quién se trata

Se encuentra en el norte de la isla de Gran Bretaña y solo limita por tierra con Inglaterra, mientras que el resto de sus fronteras son marítimas, abiertas al océano Atlántico y al mar del Norte. Su superficie es de aproximadamente 78.000 km² e incluye numerosas islas.

El territorio escocés se divide entre las Highlands, una zona de montañas y paisajes naturales muy marcados, y las Lowlands, donde se concentran las principales ciudades como Edimburgo y Glasgow, además de la mayor parte de la población y la actividad económica.