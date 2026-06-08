La Selección que volverá al Mundial después de 28 años: de quién se trata
Su última participación fue en Francia 1998, donde no paso la fase de grupos. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Selección de Escocia volverá a disputar un Mundial en 2026, cortando una larga espera de casi tres décadas sin presencia en la máxima competencia del fútbol. Con una campaña sólida en las eliminatorias, el seleccionado europeo integra el Grupo C, junto con Brasil, Marruecos y Haití.
Escocia, ubicada al norte de la isla de Gran Bretaña, es parte del Reino Unido y cuenta con una identidad propia muy marcada dentro del fútbol mundial. El combinado comandado por Steve Clarke culminó en el primer lugar de las Eliminatoria UEFA, logrando el boleto a la Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia, siendo su última participación en Francia 1998.
Cómo es Escocia y cuál es su parte en la isla del Reino Unido
Escocia forma parte del Reino Unido junto con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, pero mantiene una identidad propia muy fuerte. Cuenta con instituciones propias, como su parlamento y un sistema legal y educativo independiente, lo que le permite conservar gran parte de sus tradiciones y particularidades culturales.
Se encuentra en el norte de la isla de Gran Bretaña y solo limita por tierra con Inglaterra, mientras que el resto de sus fronteras son marítimas, abiertas al océano Atlántico y al mar del Norte. Su superficie es de aproximadamente 78.000 km² e incluye numerosas islas.
El territorio escocés se divide entre las Highlands, una zona de montañas y paisajes naturales muy marcados, y las Lowlands, donde se concentran las principales ciudades como Edimburgo y Glasgow, además de la mayor parte de la población y la actividad económica.
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