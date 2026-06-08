El divertido apodo que recibió Tomás Aranda en la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Su crecimiento llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina, que ya lo había convocado a entrenarse con la Sub 20 durante marzo. Finalmente, llegó el llamado para la Mayor y el debut ante Honduras, apenas 129 días después de su estreno en Primera División.

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La cifra lo coloca por delante de Diego Maradona, quien necesitó 130 días entre su debut en Argentinos Juniors y su estreno con la Selección, y muy por delante de Lionel Messi, que tardó 308 días desde su primera presentación en Barcelona hasta vestir la camiseta argentina.

Ahora, Aranda volverá a estar a disposición de Scaloni para el amistoso frente a Islandia, el último ensayo antes del debut mundialista contra Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City. Mientras tanto, "El Chicle" sigue sumando capítulos a una historia que recién comienza.