El divertido apodo que recibió Tomás Aranda en la Selección Argentina antes del Mundial 2026
Tomás Aranda debutó con la Selección Argentina ante Honduras y un comentario de Thiago Almada reveló el particular apodo que ya tiene en el plantel.
Tomás Aranda fue una de las grandes novedades de la Selección Argentina en la previa del Mundial 2026. El mediocampista de Boca sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste en el amistoso ante Honduras y continúa disfrutando de un ascenso meteórico que lo llevó de la Reserva a la Mayor en apenas unos meses.
Pero además de destacarse por su rendimiento y por un récord que lo ubica por delante de figuras como Diego Maradona y Lionel Messi en velocidad para llegar a la Selección absoluta, el joven futbolista también se ganó un particular apodo dentro del plantel.
La historia salió a la luz gracias a Thiago Almada. El volante comentó una de las últimas publicaciones de Aranda en Instagram y escribió: "El chicle Aranda". El mensaje acompañó una imagen del futbolista de Boca junto al plantel argentino y rápidamente despertó la curiosidad de los hinchas en las redes sociales. El origen del apodo esta relacionado con una situación que reveló Lionel Scaloni después de la victoria por 2 a 0 frente a Honduras.
“Tanto Beltrán, como Freitas y Aranda los venimos siguiendo hace tiempo y nos ha encantado la manera de contagiar y entrenarse. Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron que entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Se entrena comiendo chicle. Está tranquilo, se siente tan bien... Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, explicó el entrenador. Las declaraciones del técnico potenciaron aún más la repercusión del apodo, que rápidamente fue adoptado por los usuarios en redes sociales.
La carrera del mediocampista tuvo una aceleración pocas veces vista. Comenzó el año en la Reserva de Boca dirigida por Mariano Herrón y debutó en Primera el 28 de enero. Apenas ocho encuentros después marcó su primer gol como profesional y, dos semanas más tarde, tuvo su estreno en la Copa Libertadores. Fue titular y una de las figuras en el triunfo por 2 a 1 frente a Universidad Católica en Chile.
Su crecimiento llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina, que ya lo había convocado a entrenarse con la Sub 20 durante marzo. Finalmente, llegó el llamado para la Mayor y el debut ante Honduras, apenas 129 días después de su estreno en Primera División.
La cifra lo coloca por delante de Diego Maradona, quien necesitó 130 días entre su debut en Argentinos Juniors y su estreno con la Selección, y muy por delante de Lionel Messi, que tardó 308 días desde su primera presentación en Barcelona hasta vestir la camiseta argentina.
Ahora, Aranda volverá a estar a disposición de Scaloni para el amistoso frente a Islandia, el último ensayo antes del debut mundialista contra Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City. Mientras tanto, "El Chicle" sigue sumando capítulos a una historia que recién comienza.
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