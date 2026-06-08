El hermano de Ronald Araújo apuntó contra Marcelo Bielsa: "Gracias por lesionar jugadores"
Ronald Araújo viajó a España para realizar un tratamiento especial y su presencia en el debut del Mundial 2026 con Uruguay es una incógnita.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 encuentra a Uruguay pendiente de la evolución física de uno de sus principales referentes. Ronald Araújo continúa sin poder entrenarse con normalidad debido a una molestia muscular que arrastra desde hace varios días y que pone en riesgo su participación en el debut mundialista.
El defensor abandonó la concentración de la Celeste y emprendió un viaje relámpago a España para someterse a un tratamiento especial supervisado por los médicos de Barcelona, club en el que milita y donde habitualmente realiza sus procesos de recuperación. La intención del cuerpo técnico uruguayo fue acelerar los tiempos de rehabilitación para que el zaguero pueda reincorporarse cuanto antes al grupo.
La crítica del hermano de Ronald Araújo a Marcelo Bielsa
En medio de la preocupación por el estado físico del futbolista, una publicación en redes sociales sumó tensión al panorama de Uruguay. El hermano de Ronald Araújo compartió una historia en Instagram con un mensaje dirigido al entrenador Marcelo Bielsa. “Gracias por lesionar a jugadores a días del Mundial”, escribió, acompañado por emojis de aplausos y en un tono claramente irónico.
La publicación rápidamente se viralizó y generó repercusión entre los hinchas uruguayos, ya que el defensor es una pieza fundamental en el esquema de la selección. Hasta el momento, ni Bielsa ni integrantes del cuerpo técnico realizaron declaraciones públicas sobre el mensaje.
Araújo arrastra una lesión en el gemelo que le impide trabajar a la par de sus compañeros desde hace aproximadamente una semana. Lo que inicialmente parecía una simple contractura terminó siendo una molestia más compleja que obligó a modificar la planificación prevista.
El defensor dejó Montevideo durante el fin de semana, permaneció apenas 24 horas en Barcelona para realizar el tratamiento y tiene previsto regresar a Uruguay antes de viajar junto al plantel rumbo a Playa del Carmen, la base elegida por la Celeste durante el torneo. Todo el operativo contó con la aprobación del cuerpo técnico, que considera fundamental contar con el futbolista en las mejores condiciones posibles para afrontar la competencia.
Por ahora, su presencia en el encuentro frente a Arabia Saudita, programado para el 15 de junio, permanece en duda. Sin embargo, las estimaciones médicas son optimistas respecto de su recuperación para los compromisos posteriores. Después del debut, Uruguay enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la fase de grupos frente a España el 26 de junio, en un partido que podría resultar decisivo para las aspiraciones de clasificación.
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