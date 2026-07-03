El golazo de Lionel Messi ante Cabo Verde con el relato de Mariano Closs

Cuando el planteo táctico de Cabo Verde empezaba a impacientar a más de uno, apareció la jerarquía del mejor del mundo para abrir el marcador en el cruce de 16avos de final. A los 29 minutos del primer tiempo, Lionel Messi estampó el 1-0 para la Selección Argentina, y el tanto quedó inmortalizado en el relato de Mariano Closs.