El golazo de Lionel Messi ante Cabo Verde con el relato de Mariano Closs
El astro rosarino sigue agigantando su leyenda y este viernes marcó el 1-0 de la Selección Argentina. El video, con el relato de Mariano Closs.
Cuando el planteo táctico de Cabo Verde empezaba a impacientar a más de uno, apareció la jerarquía del mejor del mundo para abrir el marcador en el cruce de 16avos de final. A los 29 minutos del primer tiempo, Lionel Messi estampó el 1-0 para la Selección Argentina, y el tanto quedó inmortalizado en el relato de Mariano Closs.
La jugada fue una delicia colectiva: Lisandro Martínez vio el hueco desde el fondo y lanzó un pelotazo largo y preciso que viajó directo al corazón del área rival.
Allí, el astro rosarino la bajó de forma magnífica con un control orientado de borde externo de zurda para sacarse de encima la marca y, casi de inmediato, sacó un latigazo cruzado al primer palo que dejó sin respuestas al arquero Vozinha.
Con este grito milimétrico, el crack de la Scaloneta ratifica su presente estelar y sigue devorándose las estadísticas: sumó su séptimo tanto en este Mundial 2026 (para mantenerse en lo más alto de la tabla de goleadores) y alcanzó la sideral cifra de 20 anotaciones en la historia de las Copas del Mundo.
Furor en las redes por el relato de Mariano Closs del golazo de Lionel Messi
Más allá de la belleza estética de la definición, el gol tuvo un condimento extra que multiplicó el impacto en las redes sociales. Apenas la pelota infló la red, las plataformas digitales —en especial la red social X (ex Twitter)— se llenaron de clips y comentarios alabando la transmisión oficial a cargo de Mariano Closs en la pantalla de Disney+.
Los hinchas argentinos volvieron a convertir en tendencia al reconocido relator, destacando la enorme emotividad, el timing exacto y la inconfundible impronta que le aportó a la jugada.
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