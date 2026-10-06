El golazo a lo Messi de Nico Paz para el 2-0 de Selección Argentina ante Benín
El joven talento del Como de Italia firmó una obra de arte de zurda a los 15 minutos del segundo tiempo para estirar la ventaja en la despedida del capitán.
La noche en el Estadio Monumental tuvo emociones de todos los colores en la despedida de los grandes referentes, pero también ofreció una pincelada de lo que se viene para el fútbol argentino. A los 15 minutos del segundo tiempo, Nico Paz dibujó una maniobra antológica para convertir el 2-0 parcial ante Benín y desatar el delirio de los miles de hinchas presentes en Núñez.
El futbolista del Como de Italia recibió recostado sobre la banda derecha, enganchó hacia el centro para perfilarse con su pierna hábil y sacó un zurdazo inapelable que se clavó lejos del alcance del arquero rival. Una jugada con el sello inconfundible de Lionel Messi, que generó la rápida ovación de todo el estadio y alimentó la ilusión de estar presenciando los primeros pasos de quien está llamado a tomar la posta en la generación de relevo albiceleste.
El golazo a lo Messi de Nico Paz para el 2-0 de Argentina ante Benín en la noche del Monumental
El gol del mediocampista de 22 años no hizo más que coronar una jornada cargada de simbolismo puro. En una misma cancha se cruzaron el pasado de gloria, el presente victorioso y el futuro ilusionante del combinado nacional. Tras el tanto inicial de Nicolás Otamendi a pase de la Pulga, la irrupción de Paz le puso el sello joven a una victoria cómoda y festiva en la despedida de las máximas figuras del seleccionado.
Afianzado en la Serie A italiana con actuaciones destacadas y cada vez más asentado en las convocatorias de Lionel Scaloni, el volante zurdo ratificó que tiene los argumentos futbolísticos para ser una pieza central en la renovación del equipo. En Núñez, el pibe de la Scaloneta no solo convirtió un golazo para encuadrar, sino que regaló una postal de traspaso de mando que quedará marcada en la retina de todos los futbolistas e hinchas argentinos.
El zurdo del Como de Italia enganchó de derecha a izquierda y sacó un remate sensacional para marcar el 2-0 parcial a los 15 minutos del complemento en la noche festiva del Estadio Monumental.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario