El golazo a lo Messi de Nico Paz para el 2-0 de Selección Argentina ante Benín

El futbolista del Como de Italia recibió recostado sobre la banda derecha, enganchó hacia el centro para perfilarse con su pierna hábil y sacó un zurdazo inapelable que se clavó lejos del alcance del arquero rival. Una jugada con el sello inconfundible de Lionel Messi, que generó la rápida ovación de todo el estadio y alimentó la ilusión de estar presenciando los primeros pasos de quien está llamado a tomar la posta en la generación de relevo albiceleste.