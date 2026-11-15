El golazo de Messi en el entrenamiento de Inter Miami: a los 39 años se sacó la marca y la clavó
Inter Miami compartió un video de la última práctica de Lionel Messi, en la que el capitán argentino gambeteó a su marca y definió al segundo palo.
Lionel Messi sigue dando muestras de su vigencia a los 39 años. Inter Miami publicó en sus redes un video del último entrenamiento del plantel. En la jugada que más circuló, el astro argentino se saca de encima a su marcador y define con un golazo al segundo palo.
En las imágenes, el 10 recibe con un defensor encima, lo deja atrás con un movimiento corto y acomoda el remate lejos del arquero, contra el palo más alejado. Es una definición que el rosarino repitió muchas veces en partidos oficiales. El club estadounidense acompañó el clip con un mensaje que destacaba que el capitán de la Selección Argentina mantiene intacta su calidad, aun en la recta final de su carrera.
El golazo de Messi en el entrenamiento de Inter Miami: a los 39 años, se sacó la marca y la clavó
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En el inicio de la era post Messi, Argentina perdió ante Uruguay en La Bombonera
La Selección Argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera en su primer partido tras el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, ventana que cerrará el martes frente a Costa Rica, en la provincia de Córdoba.
La Selección tuvo las situaciones más claras durante el primer tiempo, pero no logró romper el cero y se fue al descanso con un empate sin goles. En el complemento, la Celeste encontró la ventaja luego de un insólito despeje que dio en la cabeza de Leonardo Balerdi, quien terminó convirtiéndose en un gol en contra; minutos más tarde, Maxi Araújo amplió la diferencia y puso el 2-0 para el conjunto visitante y Julián Álvarez apareció para descontar.
El encuentro marcó el regreso de la Selección tras el retiro de Messi y fue el penúltimo compromiso del año para el equipo argentino, que el martes 17 se medirá con Costa Rica en Córdoba.
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