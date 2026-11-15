El golazo de Messi en el entrenamiento de Inter Miami: a los 39 años, se sacó la marca y la clavó

La Selección tuvo las situaciones más claras durante el primer tiempo, pero no logró romper el cero y se fue al descanso con un empate sin goles. En el complemento, la Celeste encontró la ventaja luego de un insólito despeje que dio en la cabeza de Leonardo Balerdi, quien terminó convirtiéndose en un gol en contra; minutos más tarde, Maxi Araújo amplió la diferencia y puso el 2-0 para el conjunto visitante y Julián Álvarez apareció para descontar.